Otkrijte lažljivca: Promatrajte govor tijela i sve ćete shvatiti

Psiholozi vjeruju da se ključ za otkrivanje laži krije u govoru tijela i ako pažnju usmjerimo na to, možemo otkriti i najmanje laži.

Ovo su neke stvari na koje morate obratiti pažnju:

1. Pratite pauze

Jedan od najčešći znakova koji otkriva je li osoba laže su pauze između rečenica. Ako osoba radi preduge pauze ili uzima više manjih pauza dok govori, vjerojatno laže i uzima pauze da razmisli što će reći.

Foto: Dreamstime

2. Obratite pažnju na trajanje emocija

Prirodne emocije obično ne traju više od 5 sekundi. Ako netko ima isti izraz lica duže od 5 sekundi, vjerojatno ga glumi. Ne možemo imati isti izraz 10 sekundi.

3. Obratite pozornost na redoslijed

Znanstvenici su otkrili da emocije uvijek dolaze prije riječi. Ako osoba prvo kaže 'ljuta sam', a tek onda primijetite ljuti izraz lica, vjerojatno laže.

4. Provjerite iskrenost emocija

Prave emocije su iskrene i nije ih uvijek jednostavno pokazati. Emocija je iskrena ako se mijenja cijelo lice, a ne samo dio. Na primjer, ako se osoba iskreno nasmiješi, ne promijene se samo sune, nego bi i bore trebale biti bliže očima, a obrve spustiti prema dolje.

Foto: Dreamstime

5. Obratite pozornost na ponavljanje

Iako je nekim ljudima ponekad teško izraziti riječima ono što misle, previše ponavljanja može biti znak da osoba laže. Ako on ili ona neprestano nešto ponavljaju to znači da pokušavaju i vas i sami sebe uvjeriti u to.

6. Ogovaraju istim riječima ili izrazima koji su postavljeni u pitanju

Izbor riječi također puno govori. Ako osoba koristi iste one koje su korištene u pitanju, ne osjeća se dovoljno sigurno i pokušava se držati onoga što ste vi rekli jer se možda boji da će reći previše ili otkriti nešto drugo.

7. Pokrivanje lica ili usta

Jedan od najlakših znakova govora tijela koji možete primijetiti, a znači da osoba laže je ako prekriva lice ili usta dok priča, prenosi Bright Side.

