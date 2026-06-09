Navijači priznali: Pobjeda reprezentacije često završava i 'pobjedom' u spavaćoj sobi

Svjetsko prvenstvo 2026. napokon je pred vratima, a s njim i navijačka euforija koja ovih dana dominira svakodnevicom milijuna ljudi. No osim rezultata na terenu, jedno je istraživanje pokušalo odgovoriti na zanimljivo pitanje: utječe li nogometna groznica na ono što se događa iza zatvorenih vrata?

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U anketi tvrtke LELO, vodećeg svjetskog brenda u kategoriji luksuznih intimnih proizvoda, provedenoj među više od 4600 navijača pokazalo se da većina ne želi birati između sportskog i privatnog zadovoljstva. Njih 38 posto smatra da mogu imati i pobjedu reprezentacije i uspješnu večer u spavaćoj sobi. Dodatnih 31,89 posto kaže da ih pobjeda momčadi zbližava s partnerom i pozitivno utječe na seksualni život, dok 28,37 posto tvrdi da sve ovisi o konačnom rezultatu utakmice.

Gol koji izaziva osjećaj sličan orgazmu

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Psiholozi već dugo govore o fenomenu posrednog ispunjenja cilja – osjećaju zadovoljstva koji doživljavamo promatrajući uspjeh skupine s kojom se poistovjećujemo. Upravo bi to moglo objasniti zašto gotovo svaki četvrti navijač (23,5 posto) smatra da je osjećaj nakon pobjedničkog gola, zbog naglog oslobađanja napetosti i emocija, gotovo usporediv s orgazmom.

Rezultati ankete pokazuju i da gol za mnoge ne predstavlja samo promjenu rezultata na semaforu. Više od 38 posto ispitanika kaže da nakon pogotka osjeća nalet adrenalina koji povećava želju za intimnošću i doprinosi boljem seksualnom iskustvu. Dodatnih 20 posto pobjedu svoje momčadi opisuje kao „najbolju predigru“.

Adrenalin s terena prenosi se i izvan stadiona

Da sportsko uzbuđenje ne ostaje samo na tribinama smatra i 39 posto navijača koji vjeruju da je upravo adrenalin jedan od razloga zbog kojih se nakon velikih pobjeda osjećaju energičnije, sretnije i spremnije za bliskost.

Ipak, nogomet ima prioritet. Čak 41 posto ispitanika tvrdi da je utakmica važna do posljednjeg sučevog zvižduka. S druge strane, 16,4 posto navijača priznaje da koristi poluvrijeme za kratki predah od nogometa i intimne trenutke s partnerom.

Poraz mnogima potpuno ubije raspoloženje

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Emocionalni učinak nogometa nije rezerviran samo za pobjede. Kada omiljena momčad izgubi, posljedice se osjećaju i izvan sportskog konteksta.

Gotovo polovica ispitanika (45,7 posto) kaže da nakon teškog poraza potpuno izgubi interes za seks. Dodatnih 30 posto želi samo mir i samoću. Posebno teško padaju porazi u utakmicama u kojima je pobjeda bila nadohvat ruke.

Ipak, postoji i druga skupina navijača. Njih 13 posto tvrdi da upravo intimnost koristi kao način za opuštanje i emocionalni oporavak nakon razočaranja, nastojeći tako smanjiti stres i popraviti raspoloženje.

Mogu li velike pobjede dovesti do baby booma?

Ideja da sportski uspjesi utječu na natalitet nije nova. Nakon nekih velikih nogometnih pobjeda diljem svijeta zabilježen je povećan broj rođenja otprilike devet mjeseci kasnije, zbog čega se često govori o takozvanom „baby boom efektu“.

Čak 80 posto ispitanika vjeruje u poznati „Iniestin efekt“, odnosno mogućnost da povijesne sportske pobjede rezultiraju povećanim brojem rođenih beba nekoliko mjeseci kasnije. Njih 34 posto smatra da su pobjeda i navijačka euforija snažan afrodizijak, dok 46 posto zasluge pripisuje kombinaciji hormona, slavlja i opuštenije atmosfere.

Što kada partner prati utakmicu, a vi ne?

Foto: Dreamstime

Anketa je pokazala i zanimljive podatke o partnerima koji nisu pretjerano zainteresirani za nogomet. Oko polovice njih jednostavno se pridruži gledanju utakmice, no približno 20 posto ispitanika priznalo je da je tijekom utakmice razmišljalo o masturbaciji ili se njome bavilo jer je partner bio potpuno zaokupljen nogometom.

Bez obzira na to pobjeđuje li omiljena reprezentacija ili ne, rezultati istraživanja sugeriraju da nogomet kod mnogih ljudi izaziva snažne emocionalne reakcije koje se mogu preliti i na druge dijelove života. Pobjede donose euforiju, porazi razočaranje, a za dio navijača upravo su te emocije usko povezane s bliskošću, intimnošću i seksualnom željom.