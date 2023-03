Ne bacajte ih! Ove vrećice su korisne za puno stvari u domu

Silica vrećice se mogu naći u novim artiklima, poput torbi, cipela, novčanika i na njima stoji upozorenje, no ipak su vrlo korisne u svakodnevnim situacijama.

1. Spašavaju mobitel

Pad u vodu ili polijevanje mobitela česte su nezgode, zbog kojeg se skupi uređaji mogu pokvariti. Silica vrećice pravi su saveznik koji mobitelu može spasiti život - izvadite bateriju i memorijsku karticu (ako je imate) i mobitel stavite u posudu s ovakvim vrećicama - to će izvući vlagu.

2. Produljuju vijek trajanja britvice

Oksidacija i vlaga su najčešći uzrok brzog zatupljivanja jednokratnih britvica. To možete spriječiti stavljanjem britvice u posudu sa silica gelom nakon korištenja, čime će ona ostati oštra trostruko dulje.

3. Čuvaju šminku

Vlaga smeta i kozmetičkim proizvodima, pogotovo onima u prahu poput pudera, sjenila... Doskočite tome tako da jednu do dvije silica vrećice stavite u kozmetičku torbicu.

4. Štite uspomene

Slike su pokazatelj starih vremena, no to se ne mora na njima baš doslovno vidjeti - spriječite propadanje i blijeđenje fotografije tako da u kutiju s njima stavite jednu do dvije vrećice silice.

5. Za manje neugodnih mirisa

Osim što mogu "pokupiti" vlagu, silica vrećice odlično upijaju i mirise. Odlična ideja je stavljanje nekoliko njih u torbu za trening, što će spriječiti širenja mirisa znoja u njoj.

6. Protiv zamagljivanja

Ovaj trik djeluje na prozorima u domu, ali i u automobilu. Naprosto postavite nekoliko vrećice tik do prozora, a one će opet upiti vlagu - koja je glavni uzrok zamagljivanja.

7. Sušenje cvijeća, čuvanje sjemena...

Sadite li vlastito voće i povrće, tada vjerojatno koristite i vlastito sjeme. Kako bi ga pravilno pohranili i spriječili nastanak plijesni, u posudicu stavite jednu vrećicu silica gela. Također, ako sušite cvijeće, silica gel će znatno ubrzati proces.

8. Da dulje miriše

Nakon pranja, sve obično miriši odlično - no dok dođe na red za korištenje, već može izgubiti miris. U ormar naprosto stavite nekoliko silica vrećica, pa će se miris svježine dulje zadržati.



