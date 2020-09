Ne budite kao ja! Podigla noge u autu pa izgubila čelo u sudaru

Nakon svoje nesreće Grainne Kealy iz Irske želi sve upozoriti koliko je opasno podizati noge na kontrolnu ploču u automobilu tijekom vožnje. Koljena su joj se zabila u glavu brzinom od 190 km/h

<p>Grainne Kealy iz Laoisa u Irskoj slomila je sve kosti u licu kada se prije 14 godina njezin dečko svojim Jeepom zabio u zid. Ona je u tom trenutku odmarala noge na kontrolnoj ploči, a zračni jastuk joj je katapultirao koljena u glavu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi protiv stresa u prometu): </p><p>Liječnici su joj morali ukloniti čelo i tako je živjela dvije godine. Sada, nakon što je plastičnom operacijom uspjela vratiti prijašnji izgled, upozorava druge na opasnost svog ponašanja. </p><p>- Nisam imala čelo, glava kao da mi utonula u sebe - rekla je ova 36-godišnjakinja.</p><p>Kaže kako nije imala naviku stavljati noge na kontrolnu ploču.</p><p>- Nekako sam tijekom vožnje zaključila da će mi biti udobnije ako podignem noge. Nisam to često radila, ali to jutro sam baš kupila nove Uggsice i znala sam da neću njima ništa zaprljati. Prilično blesavo, kada malo bolje razmislite o tome. Tada toga nisam bila svjesna, ali noge sam stavila baš na zračni jastuk. Kada smo udarili u zid, zračni jastuk se aktivirao i nabio mi je koljena u glavu - ispričala je.</p><p>S obzirom na brzinu kojom se puni zračni jastuk, to znači da su joj koljena udarila u glavu pri brzini od oko 190 km/h.</p><p>U bolnici su otkrili da ima višestruke lomove kostiju u licu, a procurila joj je i moždana tekućina pa je morala na zahvat kod neurokirurga.</p><p>- Rekli su mi da sam si lice gurnula unutra i prema gore te da mi moraju izvaditi sve kosti i onda ih opet posložiti - prisjetila se.</p><p>Iako je operacija uspješno prošla, nakon godinu dana morala je opet u bolnicu zbog komplikacija.</p><p>Liječnici su joj tada bili prisiljeni izvaditi čelo i na tom mjestu nije imala ništa sve dok joj 2009. nisu ugradili keramičko čelo. </p><p>- Još se ne volim gledati u ogledalo i ne sviđa mi se moje lice - rekla je.</p><p>Uz to, od sudara ima i drugih problema. Usred razgovora gubi riječi, ima glavobolje kada puno ljudi priča oko nje i ponekad se teško koncentrira.</p><p>Sada moli ljude da ne čine istu grešku kao ona.</p><p>- Grozno je kada nečija obitelj dobije poziv kakav je moja dobila - kaže.</p><p>Prije dvije godine objavila je slike raznih zvijezda koje su se također vozile s podignutim nogama u autu.</p><p>- Ovi ljudi ne shvaćaju koliko krivu poruku šalju ovakvim fotografijama. Kada bi samo znali koliko je to opasno. Osjećam se bespomoćno dok gledam ove fotografije - napisala je tada uz objavu.</p>