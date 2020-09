Ne idite u krevet gladni

Preskakanje večere ako želite skinuti višak kilograma, ili ste jednostavno preumorni da biste si pripremili nešto za jelo, nije pametna odluka, kažu stručnjaci

<p>Ako preskočite večeru osjećaj gladi može vas dugo držati budnima, ili vam poremetiti san, pa stručnjaci upozoravaju da na spavanje ipak ne bismo smjeli ići gladni. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Odabir karijere i inteligencija povezani su sa količinom sna</p><p>Evo razloga koji se navode u prilog toj tezi: </p><h2>Visoka razina stresa</h2><p>Ako se možete organizirati tako da osigurate 7 do 9 sati noćnog sna, to je odlična stvar, pogotovo ako ste preopterećeni obavezama i pod stresom. Dobar san ključan je za obnovu energije, koja će omogućiti tijelu da se nosi s velikom količinom stresa. No osjećaj gladi može vas omesti u tome da na večer brzo 'otputujete' u zemlju snova, te da spavate bez buđenja, a nedostatak sna ili isprekidani nekvalitetan san, vode samo u - još više stresa. </p><h2>Promjene raspoloženja</h2><p>Nedostatak sna može imati nepovoljan utjecaj na vaše raspoloženje, odnosno velika je vjerojatnost da ćete se idući dan osjećati nervozno. No, na to može utjecati i činjenica da vašem tijelu nedostaje ugljikohidrata, koji su vrlo važni u proizvodnji hormona sreće - serotonina. To može biti problem naročito ako patite od anksioznog poremećaja ili kliničke depresije, no odlazak u krevet bez večernjeg obroka ni za koga nije pametna odluka.</p><h2>Nedostatak energije</h2><p>Bez večere, idući dan biste se mogli probuditi iscrpljeni. Stvar je u tome da niste osigurali dovoljno energije za sve tjelesne sustave koji funkcioniraju i dok čvrsto spavamo. Ponekad se taj nedostatak energije ne može namiriti niti kvalitetnim doručkom.</p><h2>Nakupljanje novih kilograma </h2><p>Ako mislite da ćete uz preskakanje večere doći do toga da skinete višak kilograma, razmislite još jednom. Naime, stručnjaci kažu da tako jedino možete natući nove kilograme. Prije svega, nedostatak energije za funkcioniranje tijela noću može dovesti do usporavanja metabolizma, a usporeni metabolizam usporava mršavljenje. Opet, manjak sna čini nas nervoznima i proždrljivima, što vodi prejedanju i - nakupljanju kilograma. </p><h2>Što trebamo činiti?</h2><p>Potrudite se zdravo večerati prije nego što odete u krevet. No to bi trebalo obaviti barem dva do tri sata prije spavanja, kako biste izbjegli probleme. Naime, kasna večera može izazvati žgaravicu, refluks i druge probavne probleme, prenosi <a href="https://www.healthdigezt.com/reasons-why-you-should-never-go-to-sleep-hungry/">Health Digest.</a> </p>