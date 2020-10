Ne kupujte rabljeni madrac baš nikad, ne želite spavati na tome

Ukoliko vas grinje i bakterije ne zabrinjavaju dovoljno da se suzdržite od uštede na madracu, razmislite o stjenicama - sitnim insektima koji se hrane vašom krvlju i skriveni bez hrane prežive do šest mjeseci

<p>Mudri ljudi svjesni su uštede kupe li rabljenu odjeću, elektroniku, namještaj i mnoštvo drugih predmeta. Ali, zdravstveni stručnjaci savjetuju izbjegavanje kupovine rabljenih madraca, to nije nimalo mudra ni dobra ideja, a razloga je više. Samo si pokušajte vizualizirati što sve ljudi rade na krevetu, a time i na madracu - vode ljubav, spavaju goli, spavaju sa djecom i ljubimcima, jedu na njemu, znoje se...</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Nema više svađe u krevetu, izumili su 'beskonačni pokrivač':</p><p>Kao prvo, dobar madrac ima rok trajanja od nekih deset godina i to pod pretpostavkom da ga je tijekom tog perioda vlasnik rutinski okretao svaka dva mjeseca te nikada nije dopuštao da ga djeca koriste kao trampolin dulje vrijeme. Ukoliko ste stariji od 40 godina, stručnjaci sugeriraju da ne bi bilo loše promijeniti madrac nakon pet do sedam godina - zbog kralježnice.</p><p>Kada kupujete rabljeni madrac, on je možda izgubio svoju funkciju potpore tijela ili je ona uvelike oslabljena.</p><p>- Kad se opustite, kralježnica vam se savije, a to može dovesti do osjećaja nelagode. Ta nelagoda nažalost zna rezultirati neprospavanim noćima te s vremenom kroničnim bolovima u leđima i vratu - rekao je dr. <strong>David Rapoport</strong>, profesor medicine spavanja u bolnici Mount Sinai u New Yorku.</p><p>Drugi razlog za izbjegavanje kupovine polovnog madraca su grinje koje se hrane česticama koje otpadaju sa ljudskog tijela i u madracu se razmnožavaju. Svakodnevno s nas ispadne oko 500 milijuna sitnih čestica kože, a one omiljena hrana grinja. Ove malene životinjice i njihov izmet mogu izazvati alergije, astmu pa čak i pojavu ekcema koji jako svrbe. </p><p>- Svaki madrac je 'mjesto zločina' s obzirom na to kako ga grinje okupiraju. Sve što trebate napraviti je nabaviti ženku grinje koja će početi polagati jaja i vrlo brzo doći će do njihovog gomilanja u madracu - objašnjava <strong>Glen Needham</strong>, umirovljeni profesor entomologije sa Sveučilišta Ohio.</p><p>Također, mrtve stanice kože, znoj, slina i još mnogo toga što se nađe na madracu, može ga pretvoriti u svojevrsnu Petrijevu zdjelicu na kojoj će se razmnožavati razni mikroorganizmi.</p><p>Ukoliko vas grinje i ostali mikroorganizmi nisu dovoljno zastrašili da se suzdržite od uštede na madracu, razmislite o stjenicama - sitnim insektima koji se hrane vašom krvlju i mogu skriveni preživjeti dva do šest mjeseci u uglovima vašeg namještaja bez hrane. Osim toga, njih se vrlo teško riješiti.</p><p>- Jedan od najčešćih načina na koji se stjenice unose u kuću je putem korištenog i odbačenog namještaja - rekao je <strong>Jeff White</strong>, direktor za inovacije i tehničke sadržaje BedBug Central, tvrtke za zaštitu od štetočina sa sjedištem u New Jerseyu, prenosi <a href="https://bestlifeonline.com/never-buy-used-mattress/?nab=1" target="_blank">bestlifeonline.com</a>.</p><p> </p>