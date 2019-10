Ne kupujte više jer svu odjeću koju trebate imate u ormaru

Od 60 milijuna tekstilnih radnika, od kojih su većinom mlade žene, samo njih dva posto zaradi dovoljno za život, objašnjava Elizabeth L. Cline, autorica popularne knjige “The Conscious Closet: The Revolutionary Guide to Looking Good While Doing Good”.

Foto: Promo

Hiperprodukcija odjeće postala je golemi problem, a osim društvene eksploatacije, problem je i zagađenje okoliša. Rješenje je u izgradnji “etički održive garderobe” i smanjenju pretjerane potrošnje. Filozofija knjige prati tri jednostavna koraka koji se lako pamte - “nosi više, dijeli više i brini više”.

- Održivost nije skupa jer je najodrživija odjeća već u vašem ormaru. To su oni komadi koje volite i želite i dalje nositi. Dakle, to ne znači da morate kupovati odjeću koju ćete nositi više od deset puta ako to ne želite - tada kupujte više stvar iz second-handa. Briga za odjeću je važna, jer bez obzira na to stoji li u vašem ormaru ili je želite donirati ili prodati, mora biti u dobrom stanju - naglašava autorica. Možda će vas to nadahnuti da prestanete tražiti trendi komade i potražite kvalitetnije predmete koji će trajati dulje. Prije kupnje uđite u svoj ormar i napravite veliko, svjesno čišćenje.

- Pogledajte i vidite što sve imate i hoćete li to ikad više nositi. Pružite drugu ili treću šansu, ali nakon toga se tih stvari riješite. Razmislite o tome što će se dobro uklopiti u vaš ormar, tako da ne kupujete višak. Treće, ako ćete nešto nositi jednom ili dva puta, razmislite o kupnji ovih komada u second-hand shopu ili unajmljivanju. Četvrto, kada kupujete, provjerite kompaniju i radi li ona na etičnim principima. Podržite marke koje se barem trude kretati u održivu smjeru - kaže Cline.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: