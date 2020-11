Od nepoznatih ljudi \u010desto dobije pozitivne komentare o svom izgledu, rekao je za Metro.

- Poku\u0161avam biti svoj, to su samo moje ideje, moje inspiracije dolaze iz srca.\u00a0Nitko me ne nadahnjuje, no lijepi\u00a0komentari me poti\u010du da nastavim s tetova\u017eama i preinakama\u00a0- isti\u010de Orc.\u00a0

- Lo\u0161i ljudi postoje svugdje i uvijek su tu negdje ... ali ne potresaju me. Mojoj se mami to ne svi\u0111a, moj tata to tolerira, a moji prijatelji misle da sam \u010dudan. Svejedno, ja sam uvijek svoj - obja\u0161njava on.

Uz sve svoje tetova\u017ee, Orc tako\u0111er ima osam potko\u017enih piercinga kako bi stvorio izgled rogova. Prvu tetova\u017eu napravio je sa samo 15 godina, ali s\u00a0modificiranjem tijela zapo\u010deo je tek s 35 godina.

U posljednjih nekoliko godina tetovirao je o\u010dne jabu\u010dice, podijelio jezik i dodao\u00a0masivne la\u017ene zube.

Orc ne planira prestati izgledati to\u010dno onako kako \u017eeli, koliko god to bilo ekscentri\u010dno. Sve modifikacije tijela i tetova\u017ee, kako ka\u017ee, ispunjavaju ga.