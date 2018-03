Ne ljubite bebu u usta, to može izazvati vrlo ozbiljne probleme

Finski znanstvenici upozoravaju roditelje da svoje bebe ne ljube u usta da im ne bi prenijeli štetne bakterije koje će u konačnici dovesti do dentalnih problema i raditi im štetu na zubima. Kažu da čak i dijeljenje iste žlice sa svojim djetetom može izazvati te probleme jer se bakterije prenose slinom koje može biti i na žlici.

Glavni krivac za pojavu karijesa je bakterija Streptococcus mutans, a sam razvoj karijesa je zapravo infekcija. Ovu bakteriju svojoj djeci najčešće prenose majke, nešto manje očevi. Zubna caklina na prvim zubićima kod djece je vrlo osjetljiva pa je tako podložnija nastanku karijesa. Osim spomenute bakterije, na razvoj karijesa može utjecati i genetika, nehigijena usne šupljine, previše slatke hrane i pića...

Istraživači sa Sveučilišta Oulu, vođeni Jormom Virtanen, ispitali su 313 majki o tome što one misle o određenim zdravstvenim temama, kao što su, recimo, dijeljenje žlice sa djetetom, pranju zuba, pušenju...

Zanimala ih je i njihova dob te razina obrazovanja. Kažu kako su svi ti podaci povezani s rizikom pojave karijesa kod nekoga. Rezultate istraživanja objavili su u časopisu BioMed Central Oral Health.

Istraživanje je pokazalo kako čak 38 posto majki ljubi svoju djecu u usta, a 14 posto njih dijeli žlicu s djetetom. Ono što pomalo iznenađuje je detalj da je 11 posto majki bilo uvjereno da se oralne bakterije ne mogu prenijeti s majke na dijete, prenosi Daily Mail.

Hrvatski stomatolozi pojašnjavaju o čemu se radi

- Karijes bočice ili rani dječji karijes se javlja u dobi od 6. do 8. mjeseca do 3. godine djetetova života. To je agresivan oblik karijesa koji vrlo brzo uništava mliječne zube. Uzrokuje ga kolonizacija bakterija, a posebno Streptococcus mutans. Najčešći razlog ranog dječjeg karijesa je nepažnja roditelja - objasnila je Iva Klarić dr.med.dent. na internetskoj stranici Hrvatske komore dentalne medicine mojstomatolog.hr i dodala:

"Iako misle da znaju što je najbolje za njihovo dijete često griješe kod ova dva postupka koja su najpogodnija za razvoj karijesa bočice. Usna šupljina djeteta je bez nepogodnih bakterija do trenutka dok se one ne prenesu. Prijenos je najčešći s majke na dijete i to preko hrane.

Naime, nerijetko majka prije nego što djetetu žlicom stavi hranu u usta, proba tu hranu koristeći istu žlicu. To nije dobro, jer na taj način bakterije iz majčinih usta prelaze na dijete i tamo se nastanjuju. Drugi razlog je uspavljivanje djeteta bočicom u kojoj je tekućina koja sadržava šećere."

Ljubljenje u usta može biti puno opasnije od pojave karijesa

Australski stomatolog dr. Michael Chong promovira ideju da roditelji obave pregled usne šupljine prije nego poljube svoju bebu u usta ili podijele žlicu s njom. I on je upozorio da to može biti opasna navika. Kaže da roditelji možda nisu svjesni da imaju karijes na zubima ili neke druge bolesti zuba i usne šupljine pa štetne bakterije prenose djeci.

I on savjetuje roditeljima da ne pušu u hranu svoje djece dok je hlade te da izbjegavaju kušati hranu je li se dovoljno ohladila prije nego je stave djetetu u usta. Također, majke bi se trebale, kaže, suzdržavati od žvakanja hrane i davanja djetetu te stavljanja bebine dude u svoja usta.

Spomenuo je slučaj djevojčice stare svega 18 dana koja je lani umrla nakon što je dobila herpes preko poljupca svojih roditelja Shanea i Nicole Sifrit iz SAD-a. Liječnici su im rekli da im je kćer inficirana meningitisom HSV-1 koji je uzrokovan virusom herpesa.

Umrla je u mukama. Jetra joj je otkazala, imala je unutarnje krvarenje, a krv joj se nije zgrušnjavala. Testiranje je kasnije pokazalo da roditelji nisu imali herpes već ga je djevojčica dobila od nekog drugog, rodbine ili prijatelja.

Bilo je još takvih slučajeva u svijetu.

Što je herpes i kako se manifestira?

Objašnjava Luka Lubina dr.med.dent na internetskoj stranici mojstomatolog.hr Hrvatske komore dentalne medicine:

"Infekcija sluznice usne šupljine uzrokovana virusom Herpes simplex (HSV) često se pojavljuje u djece i odraslih starijih osoba narušenog zdravlja i oslabljenog imuniteta. Virus (HSV) se prenosi osobnim kontaktom i slinom. Nakon prvog kontakta s virusom herpes simplex u usnoj šupljini se pojavljuju sitni mjehurići na sluznici zubnog mesa i tvrdog nepca koji brzo pucaju i ostaju bolne ranice.

Prisutni su i opći simptomi: povišena tjelesna temperatura, groznica i malaksalost. Ovaj oblik infekcije naziva se primarni herpetični gingivostomatitis. Zubno meso je upaljeno, otečeno, crveno i bolno. Nakon izlječenja virus herpes simplex ostaje trajno prisutan u živčanim ganglijima. Ponovna aktivacija virusa i infekcija može se dogoditi u razdoblju pada otpornosti organizma, u stanju neke bolesti ili stresa.

Očituje se izbijanjem sitnih mjehurića bistrog sadržaja na granici sluznice usana i kože ili na tvrdom nepcu, pri čemu je zahvaćena samo jedna strana. Mjehurići ubrzo pucaju i pretvaraju se u ranice. Ovaj oblik infekcije s HSV-om obično ne prati povišena temperatura, već samo osjećaj žarenja i pečenja prije izbijanja mjehurića. U liječenju pomažu antiseptici u kombinaciji s anesteticima kako bi se spriječila sekundarna infekcija i bol."

Kako je nastala navika ljubljenja djece usta?

Neki evolucijski psiholozi smatraju da se navika ljubljenja u usta razvila od dijeljenja hrane iz jednih usta u druga. Nešto kao što ptice hrane svoje potomke i mnogi primati - sažvaču hranu pa je gurnu u usta svojim mladuncima.

To su nekada i naši preci radili, a vjerojatno se ta navika zadržala do danas u rijetkim plemenima koja žive daleko od civilizacije. Nije uvijek bilo gotovih kašica i sjeckalica pa su žene same žvakale hranu kako bi je usitnile i dale svojoj bebi.