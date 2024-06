Ne mogu to svi: Znate li zašto zglobovi na prstima pucketaju?

Do pucketanja u zglobovima prstiju dolazi zbog razdvajanja zglobova i stvaranja mjehurića u tekućini koja ih podmazuje. Mjehurići nastaju zahvaljujući ugljičnom dioksidu koji pokušava ispuniti praznine između zglobova koje su nastale rastezanjem prstiju. Ako zglobove previše rastežete, ti mjehurići pucaju i nestaju - i tako nastaje zvuk koji čujemo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:49 Naše tijelo je čudesno, želučana kiselina može otopiti čelik, a kosti su jače i od metala | Video: 24sata/pixsell

Mnogi ljudi uživaju u pucketanju dok si potežu ili savijaju prste, iako je teško objasniti zašto. Neki kažu da jednostavno imaju potrebu to napraviti te da im je to jako ugodno. Ipak, stručnjaci kažu kako ne treba pretjerivati jer to možda može dovesti do artritisa. Znanstvenici su primijetili da obično mora proći oko 20 minuta da bi, oni koji to inače rade, ponovno mogli pucketati prstima.

Foto: 123RF

Neki ljudi nemaju tu naviku i čak kažu da im ide na živce gledati druge dok to rade. Pojedinci su priznali kako su iz znatiželje to pokušali napraviti, ali zvuk pucketanja je izostao. Čak su osjetili nešto neugodno unutar prstiju.

Pogledajte snimku magnetske rezonance na kojoj se vidi što se događa u prstima tijekom pucketanja: