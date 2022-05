Ne možete doživjeti orgazam: Ove stvari su možda krive za to

Seks stručnjakinja Tracey Cox otkriva deset iznenađujućih stvari koje vas sprječavaju da doživite vrhunac, od toga da nikada ne pregledate svoje intimne dijelove u ogledalu do ne posjedovanja seksualnih igračaka. Prema njezinim riječima žene češće doživljavaju orgazam same nego s partnerom

Jedno istraživanje od 2769 ljudi pokazalo je da samo 15 posto žena doživi orgazam svaki put kada imaju seks sa svojim partnerom. Drugo je izvijestilo da 77 posto žena lakše postižu orgazam samostalno nego s partnerom - čak i uz uključenje pouzdanije tehnike jezika i prstiju, umjesto snošaja.

Ovo su deset najčešćih razloga zašto većina žena teže doživi vrhunac u paru i savjeti kako riješiti problem:

Pogrešna tehnika

Dva su ključna čimbenika koji predviđaju hoće li žena doživjeti orgazam - je li dovoljno vremena posvećeno predigri i je li ta predigra uključivala izravnu stimulaciju klitorisa. U idealnom slučaju, seks bi trebao započeti ljubljenjem, milovanjem - predigrom koja podiže raspoloženje.

Većini žena treba stimulacija jezikom, prstima ili vibratorom. Ne radi se samo o tome da naši partneri imaju neučinkovitu tehniku, već muškarci prečesto pretpostavljaju da 'predigra' znači prodiranje prstima u i iz vagine.

Neke žene mogu doživjeti orgazam bez izravne stimulacije klitorisa. Ali jedna studija časopisa The Journal of Sex and Marital Therapy pokazala je da samo 18 posto žena može postići orgazam isključivo vaginalnom penetracijom.

Ako primarni fokus stimulacije nije na klitorisu, vaše su šanse za postizanje orgazma mnogo manje.

Partner vas požuruje

Drugi važan faktor je vrijeme. Čak i žene koje imaju hrabrosti pokazati svom partneru tehnike ​​koje im najbolje odgovaraju, često pokleknu jer njihov partner to ne čini dovoljno dugo. Ako brinu o tome jesu li se umorili, je li im ugodno ili dosadno često lažiraju vrhunac, umjesto da daju partneru do znanja da su možda zapravo tek na pola puta.

Studije pokazuju da muškarci više vole da im se govori što da rade i da im ne smeta dugotrajnije pružanje stimulacije. Prvi korak ka zatvaranju jaza u orgazmu je da svi progovorimo. Budite iskreni i vrlo konkretni o tome što vam je potrebno - prsti, vibrator, određeni stil penetracije... - i recite svom partneru koliko dugo to treba činiti.

Pritisak partnera

Trideset i devet posto žena koje su sudjelovale u istraživanju reklo je da ih pritisak partnera sprječava da dožive orgazam. Ponekad oni to rade s najboljim namjerama - oni žele da uživate u seksu koliko i oni, a poznato je da muškarci gotovo uvijek dožive orgazam.

Drugi muškarci shvaćaju osobno ako ne doživite orgazam. Orgazmi se događaju kada se pritisak ukloni. Objasnite svom partneru da on, ako vas pritišće i propitkuje 'jeste li blizu' - to neće učiniti da stignete do vrhunca brže. Duriti se ili uzrujati ako ne doživljavate orgazam samo znači još više glumatanja - i iznimno frustrira.

Najbolji način da osigurate orgazam partneru je da mu jasno date do znanja da nema problema ako se to ne dogodi.

Ne masturbirate i nikada niste

Prvi orgazam je gotovo 100 posto bio postignut solo. To je ključno. Tijekom solo seksa, nitko ne gleda i imate potpunu kontrolu nad onim što se događa. Istražujući vlastito tijelo, opušteni ste i znatiželjni. Tada shvatite da je sjajno stimulirati klitoris, eksperimentirate s tehnikama i pronalazite one koje vam odgovaraju, otkrivate pravi pritisak i brzinu...

Ako to nikada niste radili - ako nikada niste pokušali postići orgazam pomoću vibratora ili prstiju - vjerojatno ne znate što vas uzbuđuje, a što ne - što znači da ne možete usmjeravati svog partnera o tome što je najbolje da radi kako bi vam pružio zadovoljstvo. Skoro sve žene uče kako doživjeti vrhunac kroz masturbaciju.

Seks povezujete sa stidom

Možda ste odrastali u strogom kućanstvu u kojem se nikada nije razgovaralo o seksu, možda su vam rekli da je dodirivanje sebe 'pogrešno' ili 'odvratno'. Odrastanje okruženo negativnim, sramotnim porukama o seksu jedan je od najčešćih razloga zašto žene ne dolaze do orgazma - kako s partnerom, tako i same.

Ako se fokusirate na negativne misli seks će biti loš. Ako mislite da radite nešto što ne biste trebali i osjećate se loše ako uživate u tome - nećete uživati ​​u seksu, a kamoli u orgazmu.

Mozak je spolni organ - i to najvažniji. Pobijedite negativnu, strogu pozadinu tako što ćete naučiti normalizirati seks. Razgovarajte s onima za koje mislite da imaju dobar stav o tome i pitajte koje su poruke i savjete oni dobivali od svojih roditelja, braće, sestara i vršnjaka.

Ne educirate se o svom tijelu

Izvaditi ogledalo, radoznalo pogledati što je 'tamo dolje' - velik broj odraslih žena to nikada ne napravi. Što više znate o svojim genitalijama i koja vam je stimulacija potrebna da biste postigli orgazam, veća je vjerojatnost da ćete ga doživjeti. Logično je, objasnila je Cox.

Dobro pogledajte svoje genitalije. Pronađite vrh klitorisa, identificirajte unutarnje i vanjske stidne usne, provjerite uretru - sićušnu rupu kroz koju mokrite, pogledajte vaginalni otvor... Zatim pretražite, pročitajte malo o tome kako vaše tijelo funkcionira.

Otkrit ćete kako se vagina ponaša kada ste uzbuđeni - ona se širi i produžuje kako bi primila penis. Žlijezde u blizini ulaza luče tekućinu za podmazivanje kako bi snošaj učinili ugodnijim. Također ćete otkriti da svi orgazmi potječu od klitorisa – ne samo vrha, već i unutarnjeg klitorisa.

Što više znate o promjenama kroz koje vaše tijelo prolazi na putu do orgazma, to ćete biti spremniji prepoznati gdje se nalazite u tom procesu.

Imate problema sa slikom o tijelu

Studija za studijom daje isti rezultat iz godine u godinu - ako se osjećate seksualno privlačnim veća je vjerojatnost da ćete uživati u seksu, imati više orgazama, više ga pokretati i bit će vam ugodnije razgovarati o seksu s partnerom.

Pregled 57 studija iz 2012., koji obuhvaća dva desetljeća istraživanja, pronašao je značajne veze između slike o tijelu i gotovo svakog čimbenika povezanog sa seksom - uzbuđenja, želje, orgazma, učestalosti seksa i seksualnog samopoštovanja.

To nije nimalo začuđujuće - ako se sramite svog tijela i mislite da je 'ružno', zašto biste htjeli da ga itko gleda ili dodiruje - ne možete se dovoljno opustiti da uživate u seksu kako biste u konačnici došli do orgazma.

Najbolji način da popravite pokvarenu sliku o tijelu je jednostavan - imajte više seksa jer seks poboljšava istu tu sliku. Ugodna seksualna iskustva čine da se osjećamo bolje u svojoj koži.

Niste prisutni

Žene žongliraju s više uloga od muškaraca i ako nešto i ne rade, razmišljaju o tome. Imati 'lutajuće' misli znači da niste u trenutku, a kada niste u trenutku znači da niste tu, niste svjesni svog tijela i osjeta koje doživljavate. Svjesnost je nešto što se potiče u svim područjima života, ali je tijekom seksa posebno korisna. Misli manje - osjećaj više. Radite sve što pomaže da ostanete usredotočeni na zadovoljstvo.

Pritisak od nas samih

Nije samo partner taj zbog kojeg osjećamo pritisak, pritisak često dolazi od nas samih. Na primjer, muškarci koji su zabrinuti zbog postizanja erekcije - prilično osiguravaju da neće doživjeti vrhunac - ako leže i razmišljaju o tome kako se to neće dogoditi. Orgazam nije samo fizički proces, i glava mora biti na pravom mjestu.

Ne znači da niste 'seksi' ili da nešto nije u redu s vama ako nemate orgazam. Mi smo ljudska bića, a ne strojevi. Toliko faktora utječe na to hoće li vam se to dogoditi. Umjesto da orgazam bude cilj, zamislite ga kao sretan nusprodukt ako se dogodi. Opustite se i jednostavno uživajte u osjećaju užitka, bez očekivanja.

Ne posjedujete vibrator

Vibracija je jedan od najučinkovitijih načina za stimulaciju klitorisa. Zbog toga ga većina žena koristi kada masturbira. Budući da je orgazam lako postići pomoću vibracije, možete ih doživjeti više, a što više orgazama imate, to je želja za njima veća.

Ono što je najvažnije, posjedovanje vibratora znači da imate trenutno rješenje za problem nemogućnosti postizanja vrhunca sa svojim partnerom. Koristite ga u krevetu s partnerom i orgazam je zajamčen. Možete ga koristiti tijekom predigre, kao nadgradnju, ili posegnuti za njim kako bi stimulirao klitoris tijekom penetrativnog seksa.

