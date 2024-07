Ne možete sa sebe skinuti pijesak s plaže? Evo što pomaže

Malo toga može pokvariti boravak na plaži kao činjenica da se sitni pijesak može zavući baš svuda i sigurno će ga biti među nožnim prstima, zalijepljenog na listovima, oko rubova kupaćeg kostima, pa i u kosi, a ako se kući vraćate automobilom, vjerojatno ćete ga unijeti s ručnikom, piše HuffPost.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je plaža iz noćne more

Pokretanje videa... 00:56 Plaža u Egiptu | Video: TikTok/aymanismail618

Borba sa sitnim zrncima pijeska često iživcira čovjeka, no dovitljiva TikTokerica koja objavljuje na profilu @momlife2596 i njen sin nedavno su podijelili jednostavan trik za rješavanje pijeska s kože mališana, pa i odraslih, i to do - zadnjeg zrnca. Lako je ukloniti čak i mokar pijesak koji se zavuče između nožnih prstiju, ili oko ruba kupaćih gaćica.

Foto: 123RF

TikTokerica je jednostavno posula obilnu količinu dječjeg pudera na stopala svog djeteta prekrivena pijeskom prije nego što mu je obrisala noge. Pijesak se jednostavno skinuo s puderom.

- Puder za bebe tako lako skida mokri pijesak s kože – kaže mama u video prilogu, dodavši kako trik djeluje kao čarolija.

Foto: TikTok@momlife2956

- Ne idem na plažu bez njega, napisala je, podijelivši u komentaru da puder možete jednostavno obrisati ručnikom s kože.

Nedavno je, pak, u članku Philadelphia Inquirera glavni znanstvenik Johnson & Johnsona, dr. Joseph Greco, rekao je da je dobro rješenje za istu situaciju kukuruzni škrob. Naime, pijesak i škrob su hidrofilni, što znači da privlače i upijaju vodu, no kukuruzni škrob je hidrofilniji od pijeska.

- Dakle, imate nešto što još bolje privlači vlagu od pijeska i zapravo omogućava da se pijesak osuši te tako lakše otpadne s vaše kože – pojasnio je dr. Greco.

Foto: TikTok@momlife2956

Većina komentatora bila je oduševljena trikom i vrlo zahvalna, no ima i onih koji su za njega znali.

- Odrasla sam na plaži i uvijek smo se tako čistili od pijeska. I sad imam baby puder u torbi za plažu – stoji u jednome od komentara. Jedna mama naglasila je kako će to mnogim mamama olakšati život, a mnogi su ideju nazvali genijalnom.

Ako spadate među one koje pijesak na koži iritira, nije se teško složiti s njima.