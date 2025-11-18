Obavijesti

Ne možete ukloniti smrad iz perilice suđa? Ovi trikovi djeluju

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Za dugoročnu svježinu, dobro je nakon svakog pranja ostaviti vrata perilice malo odškrinutima kako bi se unutrašnjost osušila i spriječilo nakupljanje vlage

Neugodan miris iz perilice posuđa obično je znak da se u unutrašnjosti zadržavaju ostaci hrane, masnoće ili voda koja ne otječe potpuno. Takvi uvjeti pogoduju razvoju bakterija, pa i nova, kvalitetna perilica može početi neugodno mirisati ako se ne održava redovito.

Foto: DREAMSTIME

Filteri, odvodni kanali, gumene brtve i rubovi vrata najčešća su mjesta na kojima se nakupljaju naslage. Uz to, perilica koja ostaje potpuno zatvorena nakon pranja dulje zadržava vlagu, što dodatno pridonosi stvaranju mirisa.

Kako bi se perilica održala svježom, korisno je povremeno provesti nekoliko jednostavnih koraka čišćenja:

Prazna perilica 

Najprije ju je dobro potpuno isprazniti kako bi čišćenje bilo učinkovito i pregledno.

Čišćenje filtera i unutrašnjosti

Filter na dnu perilice preporučuje se izvaditi i isprati toplom vodom, ukloniti naslage hrane te obrisati rubove vrata i brtve na kojima se često zadržava vlaga.

Foto: DREAMSTIME

Ocat ili limunska kiselina

Čaša bijelog octa ili limunova soka postavljena na gornju rešetku tijekom praznog ciklusa na najvišoj temperaturi može pomoći u razgradnji masnoće i kamenca – dvaju glavnih uzroka neugodnih mirisa.

Soda bikarbona

Nakon tretmana octom, šalica sode bikarbone posuta po dnu perilice tijekom kratkog ciklusa s vrućom vodom učinkovito neutralizira eventualne preostale mirise.

Foto: DREAMSTIME

Citrusi za prirodnu svježinu

Limun ili naranča mogu dodatno osvježiti perilicu. Polovica limuna ili nekoliko kriški na gornjoj rešetki, ili čak suhe kore citrusa, tijekom pranja otpuštaju lagan, svjež miris. Limun, zahvaljujući limunskoj kiselini, pritom ima i nešto snažniji učinak čišćenja.

Za dugoročnu svježinu, dobro je nakon svakog pranja ostaviti vrata perilice malo odškrinutima kako bi se unutrašnjost osušila i spriječilo nakupljanje vlage.

