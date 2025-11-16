'Drugi dnevnik Pauline P.' postigao je rekordno otvaranje za dječji film u povijesti hrvatske kinematografije, a publika ga je čekala s nestrpljenjem
Razgovor s redateljem i glumcima PLUS+
Djeca odrastaju uz poruke i primjere iz 'Dnevnika Pauline P.'
Čitanje članka: 7 min
Kad se prije nekoliko godina u kinima pojavio "Dnevnik Pauline P.", film je osvojio srca publike svih generacija. Ova vedra i topla priča o odrastanju, školi i prijateljstvu brzo je postala jedan od najgledanijih dječjih filmova u Hrvatskoj. Uspjeh je bio toliki da je redatelj Neven Hitrec dobio priliku snimiti nastavak, a on se pokazao kao pun pogodak.
