Ne nagrađujte djecu novcem za školski uspjeh, već aktivnošću

Ne da mi se učiti! Previše mi je zadaće! Opet škola!... najčešće su rečenice većine školarca. No bliži se kraj školske godine i treba im pomoći da je što kvalitetnije privedu kraju.

- Najčešći problem je što su ocjene postale same sebi cilj i to roditeljski. Dijete nema osjećaj da postiže nešto za sebe nego da odrađuje za roditelje. Često odgovornost za učenje i uspjeh roditelji, osobito tijekom osnovne škole, preuzmu na sebe, pa se dijete sve manje brine i razmišlja o školi poučeno iskustvom da to nije njegova briga. Tako propuste usvojiti radne navike - pojašnjava prof. psihologije Tatjana Dejanović Šagadin.

Foto: Dreamstime

Ipak, uz pravilan pristup nije teško motivirati djecu da uče i imaju dobre ocjene.

Prema riječima psihologinje, ovih šest pravila pomoći će u motiviranju djeteta:

1. Odgovornost

Učenje i škola su djetetova odgovornost. Mora samo spremati torbu za školu, brinuti se o zadaći, podizati knjige za lektiru iz knjižnice, navijati sat i ustajati na vrijeme. Naravno da to sve neće raditi prvašić, no već i oni mogu se brinuti o slaganju torbe i zadaćama.

2. Slušanje

Prigovaranje i stalni savjeti česta su, iako dobronamjerna greška roditelja. To ometa komunikaciju na svim poljima, a djeca uče da ne mogu sama riješiti problem, da to za njih čine mama i tata i da je najbolje ako samo poslušaju što im se kaže. Radije ih više slušajte.

3. Podrška

Kritiku zamijenite podrškom, ohrabrenjem i poštovanjem. Roditelji trebaju pokazati da vjeruju u sposobnost djeteta da samo savlada probleme i uspije.

- Prekrižite izjave poput: ‘Kako ti se to moglo dogoditi?’, ‘Ne budi glupa!’, ‘Opet ti nemaš zadaću’, ‘Kako to ne razumiješ!?’, koje djetetu ruše samopoštovanje i samopouzdanje te demotiviraju za daljnje pokušaje. Više razumijevanja i tolerancije te usmjerenost na dijete, a ne na vlastite osjećaje, važni su za njegovu motivaciju - kaže Šagadin.

4. Ralnost

Djeca koja imaju dojam da nikad nije dovoljno dobro, da je četvorka ili, ne daj bože, trojka loša ocjena, završe ili kao perfekcionisti ili potpuno demotivirani za učenje i rad jer smatraju da ionako neće biti dovoljno dobro. Realan roditelj zna koliko dijete može, ali i koja područja ga zanimaju a koja ne. Očekivanja da dijete u svemu briljira nisu realna.

5. Naučiti učiti

Najveća pomoć djetetu je kad mu se daju alati da pomogne samo sebi.

- Dijete treba naučiti kako rješavati probleme, analizirati, izvlačiti zaključke, što traži više vremena od davanja gotovih rješenja - pojašnjava Šagadin.

Foto: Photographer: Nataliia Pogrebna

6. Ne novac

Kad obavi sve zadatke, dijete možete nagraditi. Preporuka psihologa i pedagoga je da to ne bude novac nego kino, kazalište, utakmica... zabavna aktivnost u kojoj možete zajednički uživati.

- Škola nije sve u životu. Česta greška roditelja je da joj daju prevelik značaj i djecu ispituju samo o ocjenama. Za održanje povjerenja i kvalitetnog odnosa važno je održati odnos povjerenja i razgovarati o igrama, glazbi ili filmovima. Tako će dijete doći i kad bude trebalo ozbiljan razgovor - kaže Šagadin.

Brokula i cvjetača za bolje pamćenje

Znanstvenici su davno dokazali da ne djeluje sva hrana jednako na mozak. Neke namirnice poboljšavaju pamćenje i mogu pomoći pri oučenju. Zahvaljujući vitaminu K, brokula i cvjetača povoljno utječu na pamćenje, a lisnato povrće bogato je željezom, koje poboljšava sve misaone procese.

Jagode, brusnice i maline pune su antioksidansa i pridonose poboljšanju koncentracije. Orašasti plodovi puni su vitamina E, cinka i omega-3 kiselina, što pomaže da mozak bolje radi.