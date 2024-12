Ne odustajte: I s 91 godinom se može završiti utrka Ironman

Kraj godine je odlično vrijeme za postavljanje izazovnih ciljeva. Završiti Ironman je zasigurno jedan od onih na koji nikada nećeš požaliti!

U 2025. možeš napisati vlastitu priču o IRONMAN-u, ali ne čekaj predugo! Već sada je rasprodano gotovo 40 posto svih IRONMANA u svijetu, a očekuje se da će se u idućih pet mjeseci rasprodati 98 posto svih dostupnih prijava za utrke u Europi, Bliskom Istoku i Africi.

Nemoj misliti da je to preveliki izazov za tebe! Iako je Ironman najteži jednodnevni sportsko-rekreativni izazov ipak su milijuni ljudi do danas uspjeli plivati 3800 m u otvorenoj vodi, potom biciklirati 180 km i onda otrčati punih 42 km, i sve to su napravili u vremenskom limitu od 17 sati.

Među milijunima ljudi neki su zaista, zaista posebni!

Sa 21 godinu Ironman je uspio završiti Chris Nikic iz SAD-a i to ne bi bila vijest da on nije osoba sa Downovim sindromom. Chrisu je tako na putu do cilja otežavao inače slabiji mišićni tonus, problemi sa disanjem i sluhom te umna zaostalost, od kojeg pate osobe sa tim sindromom. Iako je imao pratnju za vrijeme natjecanja, pao je sa bicikla no nije posustao te je stao na nezaboravni crveni tepih finiš zone u vremenu 16 sati 46 minuta i 9 sekundi!

Uspjeli su i sada već pokojni sin i otac Rick i Dick Hoyt i to sa šest završenih Ironmana! Rick je imao cerebralnu paralizu. Tijekom natjecanja, Dick je vukao Ricka u čamcu tijekom plivanja, nosio ga na sjedalu ispred bicikla i gurao ga u invalidskim kolicima dok su trčali.

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Fotex

Ako misliš da si prestar, predstavljamo ti 91-godišnjaka koji se okušao u Ironmanu. Hiromu Inada (JAP) je krenuo u trening tek nakon što je ušao u mirovinu i završio je utrku na Havajima koji slovi za najteži izazov. Teže mu bilo sjediti u mirovini nego raditi Ironmane!

Ako misliš da si previše fin, donosimo ti uspjeh sredovječnog Frederik André Henrik Christian, pa opet i to ne bi bila vijest da on nije kralj Danske. Priznati ćete da treba moći takav izdržati, pogotovo kada se odričeš luksuza i zone sigurnosti na koju su monarsi inače naviknuti. Završio je Ironman, a gdje drugdje nego u Kopenhagenu!

Ostaju nam oni koji misle da to nije za žene. E pa baš su žene one koje dominiraju Ironmanom ako je u pitanju balans izdržljivosti, upornosti i hendikep u odnosu na muški dio populacije. To posebno vrijedi za Paulu Newby-Fraser iz Zimbabwe. U vrijeme kada je spolna ravnopravnost tek bila na pomolu Paula je napravila Ironman u vremenu 9:49:14 i pobijedila je 8 puta u Koni (86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96) te je stekla titulu "kraljice Kone".

No bez obzira na ograničenja svatko tko je završio Ironman je uspio i sljedeće:

Naučiti pravilno izvoditi motorički zahtjevne discipline (plivanje, bicikl i trčanje)

Postići kardiovaskularnu i mišićnu izdržljivost a ne ozlijediti se.

Ostati u treningu i za vrijeme hladnih zimskih dana.

Naučiti se hraniti u pokretu bez probavnih poteškoća.

Vizualizirati tijek utrke i orijentirati se u vodi u promjenjivim uvjetima.

Svi spomenuti ljudi su imali trenera koji im je pomogao da naprave Ironman. Adriatic Coaching je vodeći Ironman trening partner u Hrvatskoj a Dejan Patrčević je Ironman certificirani trener i dobitnik priznanja Hrvatskog triatlon saveza za iznimna postignuća u triatlonu.