Fitness neistine tijekom svakog Adventa: Debljamo li se samo od masnih jela i kolača?

Stvarno, debljamo li se od masnih jela i kolača?

Ne, udebljati se možemo ako u duljem vremenskom periodu unesemo u organizam više kalorija od onih koji potrošimo. Višak ugljikohidrata ili proteina jednako će, poput masti pogodovati skladištenju zaliha energije. Problem tijekom Adventa je što svi jedemo više, a manje se krećemo. Najbolja prevencija debljanja tijekom Adventa je više kretanja i vježbanja.

Jednostavna formula za procjenu raspona dnevnih potreba za kalorijama na temelju razine aktivnosti.

Prirodno je da se zimi manje krećemo?

Ne, moderni čovjek je to promijenio. Svatko do nas poznaje ljude koji se u zimskom periodu ček više kreću nego ljeti. Na prvu bi nas ovo moglo iznenaditi, no riječ je o laganom kretanju ili aerobnom vježbanju. Što god da je istina, sve je bolje nego spavati zimski san jer kretanje potiče cirkulaciju i zato je važno zimi se nastaviti kretati podjednako kao i ljeti. Kratak dan i hladnoća nisu prepreka za trening. Nabavi zimsku opremu za trening i čeonu lampu te uživaj u večernjim treninzima zimi. Posebno je dobro kad padne malo snijega jer refleksija lampe pojačava učinak svjetlosti. Nabavi adekvatnu opremu i treniraj poslije posla.

Sportaši zdravije jedu tijekom Adventa?

Ovo je još jedna neistina. Sportaši imaju brzi metabolizam pa prije izbace toksine koji dolaze preradom loše hrane, no kumulativni učinak na zdravlje bit će jednako tako štetan za one koji vježbaju kao i za one koji ne vježbaju ako jedu nezdravu hranu. Ako bih se mogao tako izraziti, sportaši su poput tempirane bombe.

Sasvim je u redu prepustiti se, uživati u delicijama, čokoladi i domaćim kreacijama. Svi zaslužujemo odmor! Ako znaš da si netko tko je sklon prejedanju ili pijenju previše alkohola, postavi svoje granice i budi jasan i odgovoran prema sebi.

Slijedi još nekoliko savjeta kako svoj outdoor trening prilagoditi zimskim uvjetima:

1. Rano u jutro i kasnije na večer su temperature niže i potrebno je zaštititi tijelo odgovarajućom višeslojnom sportskom opremom koju po potrebi možeš skidati i vezati oko struka, dok rukavice i kapu možeš spremiti u džepove.

2. Odaberi betonsku podlogu jer parkovi i šume ovih dana imaju puno otpalog lišća i mogu skrivati neravnine. Upotreba lampi koje se nose na glavi za vrijeme treninga tek djelomično mogu smanjiti ovaj rizik i uvijek je bolje odabrati put dobro osvijetljen gradskim lampama uz upotrebu reflektirajućeg prsluka.

3. Planiraj započeti i završiti trening sa mjesta na kojem se odmah možeš presvući, osušiti i utopliti. Tijelo ostaje dubinski zagrijano do oko 20 minuta nakon tjelovježbe ali u zimskim je uvjetima lako izgubiti toplinu već u nekoliko minuta.

4. Trening bi trebao (ponovno) biti pretežno niskointenzivan (aeroban) jer dok tako treniramo imamo veliku kontrolu nad vježbanjem s minimalnim rizicima od povreda.