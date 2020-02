Ne oslanjajte se na rezervne planove i budite samopouzdani

Nemojte biti preskromni; zadajte si visoke ciljeve. Tako ćete uz manje stresa napornije raditi kako biste ih i postigli. No prvi korak prema uspjehu je da dobro razmislite što doista želite postići u životu.

Promislite i koje vam sve vještine te znanja trebaju kako biste ih ostvarili. Primjerice, ako želite biti turistički vodič, upišite tečaj stranog jezika, čitajte literaturu o svjetskim znamenitostima, družite se sa strancima... Također, budite spremni trošiti gotovo sve svoje vrijeme na stjecanje tih znanja. Upravo je težak rad uz mnogo odricanja osnova svakoga pravog uspjeha, bez obzira na urođene talente.

- Umjetnik je bez vrijedan bez talenta, a talent je bezvrijedan bez napornog rada - rekao je Emile Zola, pisac koji se iz bijede uspio prometnuti u najznačajnije i najuspješnije svjetske književnike.

Nemojte se oslanjati ni na rezervne planove; samo ako ste predani temeljnom cilju, bit ćete sposobni raditi napornije i dulje nego što ste ikad mogli zamisliti. I bez straha ćete riskirati. A čak i ako se dogodi najgori mogući scenarij, uvijek postoji izlaz te ćete ga pronaći.

- Da biste postigli uspjeh, želja za njim mora biti veća nego strah od neuspjeha - rekao je američki komičar Bill Cosby. Sve dok učite na vlastitim pogreškama, vjerujete u sebe i naporno radite, oporavit ćete se od svakog poraza, koliko god bio težak.

Uzore tražite u ambicioznim ljudima

Pozitivan, samopouzdan stav je izuzetno važan, ali i odabir ljudi kojima ćete se okružiti. Najbolje je da su uspješni i ambiciozni jer ćete tako biti još motiviraniji da sami ostvarite zadane ciljeve. Budite otvorena uma i slušajte sve ideje, dobro promislite prije nego što ih odbacite.

Foto: GettyImages

Pomažite drugima u ostvarenju njihovih ciljeva

Ključ uspjeha je i u odnosu prema drugima. Pomažite im da dođu do svojih ciljeva a da pritom ne tražite ništa zauzvrat. Kad-tad će vam oni htjeti odvratiti uslugu te će vam se tako otvoriti potpuno neočekivane prilike. No čak i ako to ne učine, nemojte biti nesretni i razočarani jer ipak ste učinili dobro djelo.

Vizualizirajte uspjeh i zadajte si vremenski rok

Što preciznije i življe zamislite svoj uspjeh, to će vam biti lakše predati mu se potpuno. Također, zadajte si neki vremenski okvir u kojem biste ga realno mogli ostvariti. Da biste se ohrabrili, pomislite na sve pozitivno što ste dosad postigli.

Preuzmite odgovornost na sebe; nitko drugi neće raditi umjesto vas

Svaki dan se zapitajte tri pitanja: kako sam se doveo u ovaj položaj, kako ga mogu poboljšati te što mogu promijeniti na sebi kako bih se vratio na pravi put. Nikad ne okrivljujte druge za trenutačno lošu životnu situaciju, ali ni ne očekujte da će vam oni ostvariti snove, odgovornost je isključivo na vama. Možete mijenjati sebe, a ne druge. No da biste ostvarili uspjeh, važno je i da pazite na zdravlje pa se obvezno bavite tjelesnom aktivnošću. Tako ćete biti spremniji na sve izazove.

