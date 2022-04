Ne perite ručno: Perilica suđa troši čak deset puta manje vode

Ako imate perilicu suđa, ne perite ga na ruke. Naime, da biste oprali 144 komada, uključujući tanjure, žlice i vilice, treba oko 100 litara vode kad perete na ruke.

No ako to radi perilica suđa, uštedjet ćete mnogo vode. Istu količinu posuđa perilica će oprati uz samo 13 litara vode. No ako imate nekoliko komada posuđa, ne palite perilicu zbog struje. Uključite je samo kad je puna.

Perilica u prosjeku troši 50 posto manje vode i 30 posto manje energije, a time se godišnje uštedi oko 350 kuna. Korištenjem ekoloških postavki perilice može se i dodatno uštedjeti – na tim postavkama je voda hladnije temperature, oko 40 stupnjeva Celzija.

