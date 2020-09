Ne pretjerujte! Gledanjem u ekrane sabotirate vlastito tijelo

Dok sa zaslona čitamo poruke, na vratu je teret koji stvara pritisak kao da na leđima nosimo sedmogodišnjaka. Ako puno vremena provodite pred ekranima pobrinite se za pravilno držanje

<p>Stalnim gledanjem u računalo glava i vrat su u protuakciji, a gledanjem u smartphone ljudi se dodatno i pogrbljuju. Sve to s vremenom dovodi do bolova duž cijele kralježnice. </p><p>- Dodatno opterećenje kralježnice uzrokuje njezino prijevremeno trošenje te izaziva bol u vratu i leđima. Bez pravilnog držanja za nekoliko godina bi zbog zurenja u mobitel i problema s kralježnicom mogli završiti na operacijskom stolu - upozorava dr. <strong>Kenneth Hansraj</strong>, šef odjela za operacije kralježnice i rehabilitacijsku medicinu u New Yorku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kundalini joga je savršena vježba:</p><p>Njegov je znanstveni tim otkrio da se pritisak na vrat i kralježnicu povećava usporedno s povećanjem stupnja savijenosti. Već pri blagom saginjanju glave prema naprijed, za samo 15 stupnjeva, vrat se opteretio s 12 kg.</p><p>Kad je glava nagnuta naprijed pod kutom od 30 stupnjeva, vrat pritišće 18 kg, a ako je glava pod kutom od 45 stupnjeva, pritisak na kralježnicu je veći za 22 kilograma.</p><p>Ako je držanje tijela loše, pri čemu je glava sagnuta naprijed, a ramena su pogurena, te sve to traje satima i svaki dan, vremenom će se izgubiti prirodna krivulja vratne kralježnice te će vrat biti pod povećanim stresom koji uzrokuje trošenje i degeneraciju te nerijetko završava operacijom. Kad je riječ o svijetu mobitela, najugroženija skupina su djeca i mladi. </p><p>Oni svaki dan dugotrajno drže glavu u pognutom položaju jer satima na mobitelu igraju igre, dopisuju se i prate objave na društvenim mrežama. </p><p>Ako je glava dugo u tom položaju, javlja se pritisak na strukture zglobova te se polako razvijaju oštećenja koja se u mlađoj dobi još ne mogu registrirati, no kasnije svakako dolaze do izražaja, upozoravaju stručnjaci.</p><p>U svijetu odraslih od mobitela su veći problem računala u čije monitore satima nepomično zurimo, pri čemu nam je glava također predugo u istom položaju. Kod rada na računalu opterećenje je statičko, ruka koja drži miš stalno je napregnuta, pa je posljedica sve više mladih ljudi koji su ozbiljno “raštimani”. </p><p>To je dijelom zbog dugotrajnog sjedenja, a dijelom i zbog stresa koji troši snagu mišića te oni popuštaju i sve slabije drže, zbog čega se preopterećuju hrskavični dijelovi u kralježnici i zglobovima te najviše strada lumbalni dio kralježnice. </p><p>Zato, kad dulje gledate u zaslon mobitela, pobrinite se da kralježnicu postavite u neutralan položaj. Svaki čas mijenjajte položaj ruke u kojoj držite mobitel, spustite je malo niže, pa potom podignite malo više, pomičite lijevo-desno, a važno je i da vrat nije dugo u istom položaju.</p><p>Pravilno držanje tijela je kad su uši, ramena, kukovi i gležnjevi u ravnoj liniji - pa dobro uvježbajte tu pozu pred ogledalom. Također, za radnim stolom koljena uvijek trebaju biti u razini kukova.</p><p>Kako biste poboljšali držanje, prvo regulirajte tjelesnu težinu, jer svaki prekomjerni kilogram slabi trbušne mišiće i leđa vuče u krivu poziciju te opterećuje kralježnicu za čak deset kilograma više, a to posebno vrijedi za ljude koji imaju višak oko struka i na području trbuha, odnosno izaziva nagnutost prema naprijed jer opterećuje donji dio leđa i stvara bol u istom. </p>