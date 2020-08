8 situacija u vezi koje ne biste smjeli objavljivati na internetu

<p>Iako su se danas mnoge veze formirale online, koristiti internet kako bi ste se hvalili svojom vezom ili kako bi ste se žalili na nju, nije toliko dobra ideja. Ove stvari ne biste trebali objavljivati na društvenim mrežama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Osobne stvari o vašem partneru, bez njegovog dopuštenja</h2><p>Da zaljubljeni ste do ušiju i s vašim partnerom vam je nikad bolje. Ne možete prestati razmišljati o njegovom tijelu, njegovim mišićima ili o tome kako kad razmišlja izbaci jezik ili o tome kako su njegove tetovaže jako seksepilne na njemu. Razumljivo je da vam se partner sviđa i sve na njemu, ali dijeljenje takvih nekih privatnih stvari o njemu može za njega biti jedno vrlo neugodno iskustvo. Nemojte postavljati ništa osobno o svom partneru ako to oni ne učine sami. </p><h2>2. Stavljanje svađe online</h2><p>Možda ste u žaru svađe i znate da ste u pravu, ali tvrdoglav partnerov stav sprečava ga da popusti barem još nekoliko sati. Možda biste htjeli dobiti drugo mišljenje svojih prijatelja na društvenim mrežama - kako biste dokazali poantu, ali oduprite se porivu. Ne samo da to nije nikako dobra ideja, već vaš partner može biti nevjerojatno uvrijeđen i to može imati trajan učinak.</p><p>Nikada ne razgovarajte o svađi koju ste vas dvoje imali ili vodite na društvenim mrežama. Kad se taj argument završi, možda ćete ozbiljno žaliti što god kažete jer će ljudi sada imati negativan dojam o vašem partneru. Baš kao kad kažete mami o svađi koju ste sinoć vodili s partnerom i onda kad vidite mamu za praznike, pitate se zašto ona nije draga prema toj osobi? Isto se odnosi i na društvene medije.</p><h2>3. Vaš ultrazvuk</h2><p>Prvo dolazi ljubav, zatim dolazi brak, a onda dolazi kreativan, novi način na koji ćete svoju trudnoću objaviti na Facebooku. Odlično je što najavljujete da ste trudni, ali morate li objaviti fotografiju svoje nerođene bebe na društvenim mrežama? Dok će mnogi čestitati vašoj trudnoći, neki će vjerojatno tu sliku prosljeđivati drugima.</p><h2>4. Selfie gdje se ljubite</h2><p>Recimo da ste većinu svog vremena proveli solo, a sada ste napokon našli osobu s kojom biste mogli provesti cijeli život. Svi su s tim oduševljeni, ali ako u tom žaru romantike objavljujete previše fotografije gdje se ljubite, znajte da ste već tada na krivom putu. Prvo, za druge ljude to će možda izgledati gadljivo, nametljivo, a neki će možda i biti ljubomorni jer nemaju takav život kao vi. Uz to, nemojte zaboraviti da ako imate vlastite roditelje na društvenim mrežama i rodbinu da će njima biti najneugodnije.</p><h2>5. Skupi pokloni</h2><p>Naravno da ste uzbuđeni što vam je partner kupio možda neki skupi nakit, Louis Vuitton torbicu ili ogroman televizor, ali objavljivanje i hvalisanje sa skupim poklonima na društvenim mrežama stvorit će od strane drugih prema vama odbojnost. To ispada jako površno, jer dosta ljudi se financijski muči, a vi se hvalite skupim poklonima. </p><h2>6. Vaš raskid</h2><p>Poštedite sve na društvenim mrežama svojim gorkim detaljima o prekidu vas i vašeg partnera. Ako se vi i vaš partner rastanete, emocionalni nered je dovoljan da očistite bez potrebe za komentare i savjete s interneta. Neka bude jednostavno. Ako je gotovo, gotovo je. </p><h2>7. Škakljive slike vašeg partnera</h2><p>To može biti zabavan način za zavesti partnera kada mu je stresno na poslu ili ste oboje previše zauzeti za seks, ali te slike nikada ne smiju prijeći na društvene mreže. Vaš partner je možda ultra zgodan, ali to vam ne daje dozvolu da objavljujete privatne slike njega ili nje kako bi ostatak svijeta mogao vidjeti. Održavajte ovaj dio svog odnosa između vas dvoje i u spavaćoj sobi.</p><h2>8. Emitiranje svake sitnice iz vašeg života</h2><p>Ako sestra vašeg bivšeg najboljeg prijatelja iz srednje škole zna da vam je u ponedjeljak dečko donio cvijeće, u utorak vam je skuhao večeru, u srijedu je nosio majicu koju ste mu kupili, a u petak ste imali #datenight, to nikako nije dobro. Partneri u zdravom odnosu znaju da im vrijednost u privatnim trenucima nitko drugi ne može oduzeti.</p><p>Previše dijeljenja može vam oduzeti posebnost vašeg odnosa. Emitiranje svakog trenutka koji provodite sa partnerom može biti znak da vam nedostaje posebnost odnosa i da trebate preispitati svoju situaciju, piše <a href="https://www.rd.com/list/relationship-social-media-posts/?fbclid=IwAR3D-GrI2sglrFaEQqUe83-St0uVRCg_tI7dVtdHWdnGCNJQTL5rA74WLC4&trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Reader's Digest.</a></p>