'Boli me rame (ruka, lakat, koljeno, križa, ožiljak od operacije…), stiže promjena vremena' – koliko ste puta čuli takvu rečenicu od bake, djeda, ili neke druge starije osobe iz obitelji? Većina nas na to će se samo nasmijati, dok se ne pokaže da je dragi 'Jeremija' oko prognoze imao pravo, i to ne jednom. Ako ste ih počeli slušati češće nego prognozu na kraju TV Dnevnika, morate znati: Do sada nemamo znanstvenih dokaza za to da bi se po 'osjećaju u kostima' moglo predvidjeti vrijeme, tvrde stručnjaci.