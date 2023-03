'Ne smeta mi što moj muž spava s drugim ženama dok ja čistim po kući. Važno da je on sretan'

Kad je on sretan, i ja sam sretna. Volim vidjeti svojeg muža zadovoljnog i mislim da nema ništa loše u tome. Mislim da su muškarci i žene različito stvoreni i da zaista nema ništa loše u prihvaćanju te činjenice, niti ima ičeg ponižavajućeg u tome. Tako smo živjeli stoljećima, a tek sada ljudi mrze ovakav način života, kaže Monica Huldt (37) iz SAD-a ponosna što supruga Johna (39) stavlja uvijek na prvo mjesto.

- Što se tiče spavaće sobe, vrlo sam pokorna, a on je dominantan. Sviđa mi se kad muškarac preuzme inicijativu i uzme što želi. Uvijek sam mu na raspolaganju i to mi se sviđa - spomenula je i dodala kako suprug uvijek pazi na njezine potrebe i želje, a to joj je jako privlačno.

Otkrila je da njezin suprug spava s drugim ženama dok ona čisti po kući i kuha, ali to joj ne smeta.

- To njegovo spavanje s drugim ženama, to je doista mali dio naše veze. Ne smeta mi - rekla je, a John se nadovezao:

- Monica je cool s tim, a ja sam bio cool s tim. Mislim da bi mnogi muškarci željeli živjeti tako, to nam je u genima, tako smo programirani - rekao je.

Monica kaže kako nikad nije planirala imati veliku karijeru.

- Iskreno, ne želim raditi, volim biti domaćica i brinuti se za svojeg muža. Otkako sam gledala film 'Stepford Wives', znala sam da želim takav život - ispričala je

Kaže kako je mnogi čudno gledaju zbog uloge koju je odabrala, ali ima i onih koji je u tome podržavaju i ne vide ništa loše ako su njih dvoje tako sretniji. Prisjetila se neugodnih iskustava.

- Jednom od mojih bivših momaka ta ideja se nije svidjela, i zato je sad bivši. Također, žene mi znaju govoriti da sam luda ili da sam sramota za druge žene, ali nije me briga, to je moj život i volim ga takvog kakav je - napomenula je.

Njezin tipičan dan vrti se oko vježbanja kako bi izgledala savršeno za muža, zatim oko kuhanja onoga što on voli jesti, brige o kući i ispunjavanju svih Johnovih želja.

- John voli moje kuhanje. Uvijek kaže da je hrana moje područje i samo želi finu večeru. Ako od mene traži nešto određeno, uvijek dobije ono što želi. Voli da se lijepo odijevam kod kuće, onako seksi-sportski, i ne voli da se šminkam u kući. Volim kad mi daje upute - rekla je.

Smatra da bi svi trebali živjeti kao njih dvoje, 'bili bi sretniji i manje se razvodili'.

- Ljudi su danas toliko nesretni, uvijek traže sljedeću uzbudljivu stvar. Pa zašto jednostavno ne prigrle ono što jesu, sebe onakvima kakvi su stvoreni? Imali bismo manje razvoda i mislim da bi ljudi općenito bili sretniji - rekla je, a prenosi nypost.com.

