‘Ne smetaju mi svakodnevne injekcije, zbog njih ću narasti’

Ivan je imao četiri godine kad sam ga prvi put odvela pedijatru jer mi se činilo da ne raste poput vršnjaka, no liječnik mi je rekao da je sve u redu i da ne radim bolesnika od zdravog djeteta, prisjeća se početka borbe Dijana Matijašić iz Sokolovca pored Koprivnice.

Ivan ima 13 godina i utvrdili su mu poremećaj hormona rasta. Svakodnevne injekcije hormona genotropina prima od 10. godine i sad je visok 150 cm i ima oko 33 kilograma.

Injekcije do 18. godine

- U zadnje tri godine, otkad je na terapiji, očit je napredak. Krenuo je sa 125,5 cm i 21 kilogramom. Odlučila sam ne počinjati ranije terapiju jer sam znala da ga čekaju svakodnevne injekcije do 18. godine - kaže Dijana.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Prva godina je najintenzivnije razdoblje rasta djeteta, a prosječna visina s 12 mjeseci je oko 75 centimetara. Procjena rasta i razvoja radi se pomoću centilnih krivulja na kojima se tjelesna težina i visina uspoređuju sa standardima za tu dob.

Dijete čija je visina ili težina ispod 5. ili iznad 95. centile značajnije odstupa od djece iste dobi i spola. Prosječni tempo rasta koji svako dijete starije od četiri godine treba imati je oko 4 cm godišnje do ulaska u pubertet. Ako je manje, moguće je da se radi o poremećaju rasta.

- Kad je došlo vrijeme za školu, Ivan je bio visok samo 105 cm i težak 14 kilograma. Htjeli su ga odgoditi, no nisam dala. Mentalno je bio spreman i lavovski sam se borila da krene u školu s vršnjacima - prisjeća se mama.

To se pokazalo dobrom odlukom jer je budući osmaš odličan učenik i sve je razrede prošao s 5,0. Donedavno se bavio karateom i bez obzira na krhku građu osvajao medalje, no klub je u Sokolovcu prestao postojati.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Ne pada mi teško što svaki dan moram dobiti injekciju. To je sad tako i proći će. Fokusiran sam na školu. Sve me zanima, idem na engleski i informatiku, a najdraži predmet mi je matematika. Jedino ja u razredu imam 5, a bio sam i 3. na županijskom natjecanju iz matematike - priča Ivan, koji je itekako svjestan da nakon uloženog truda i upornosti slijede rezultati. Ivan, kao i većina djece, slobodno vrijeme provodi na kompjutoru, ali i u vožnji bicikla te u igri sa sestrom Mijom i bratom Gabrijelom.

U prvom razredu nije, kaže, imao puno prijatelja, a i danas se najviše druži s jednim dječakom kojeg poznaje još od prije škole. U početku su mu se neka djeca rugala zbog visine, no on se nije previše obazirao na to.

Mali borac

- Govorio im je: ‘Ja sam mali, ali sam pametan i dokazat ću to’. Uvijek se borio kao lav - dodaje ponosno majka Dijana.

Liječnici su joj rekli da Ivan bez hormonske terapije neće narasti više od 160 cm, dok mu ovako predviđaju do 170 cm.

- Ono što bih savjetovala roditeljima kojima se čini da im dijete ne raste kako treba je da ne čekaju nego odmah odu k liječniku. Neka ne odustaju i, ako treba, neka traže i dodatna mišljenja. Roditelj ipak bolje primijeti ako nešto nije u redu. I najvažnije je da vjeruju u najbolje - savjetovala je Dijana.