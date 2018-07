Ne smijemo se bojati starenja, moramo ga prihvatiti i uživati

Premda sam imala lijep život, sviđa mi se biti u zreloj generaciji isto kao što mi se sviđalo biti u srednjim godinama, i puno više nego što mi se sviđalo biti mladom, govori Jane Miller, autorica svojevrsne autobiografije “Crazy Age: Thoughts on Being Old”.

- Žalim za samo nekoliko stvari. Ne izgledam više kao nekad, moda više nije važna, a seksualna je želja nestala. Ipak, zbog toga mi je nekako laknulo – navodi i dodaje da se osjeća, izgleda i jest stara. No to je ne smeta. Smatra da treba zadržati pozitivan stav i ne opterećivati se previše. Prisjeća se mlađih dana bez hladnjaka ili usisivača te kako su se djevojčice tad odijevale jednako kao i njihove mame i tete.

Sukob generacija

- Život je jako promjenjiv. Ne mijenjaju se samo vaš izgled i razmišljanje, nego i način na koji gledate druge ljude. Vrijedi, naravno, i obrnuto. Od stadija u kojem se bojite za dobrobit svoje djece dolazite do toga da ih se gotovo bojite – ističe.

Za nju, zrela dob donosi nove i intrigantne aspekte koje prihvaća sa smiješkom. Sretna je što može provoditi vrijeme s unucima, iako se pokraj mladih često osjeća vrlo svjesnom svojih godina. Jednostavno vjeruje kako su iz dva potpuno različita svijeta.

- Nisam sigurna jesu li tinejdžeri bili izmišljeni dok sam ja bila njihovih godina – duhovito dodaje. I moda se promijenila u tolikoj mjeri da njezine stare traperice unuke neće ni pogledati, a nisu dovoljno “kul” da bi ih nosile kao “vintage” stil. Unatoč dobi, i dalje je fizički aktivna pa često odlazi na plivanje, a kao umirovljenoj profesorici engleskog jezika omiljen joj je hobi čitanje.

Osobito voli ruske klasike te ponosno ističe kako čita “Anu Karenjinu” po peti put, ali ovaj put na izvornom, ruskom jeziku. Često u razgovorima koristi citate iz književnih djela te svoja mišljenja obrazlaže kroz likove i djela. Kad je kod kuće, brine o suprugu s kojim je u braku već nekoliko desetljeća, a koji već dugo ima problema sa zdravljem.

- Ima dana kad je vrijeme između jutra i noći toliko kratko da gotovo ne mogu vjerovati da je taj dan već završio. Tad dobivam dojam da baš onda, dok postanete sporiji u svemu što radite, pa i u onim najjednostavnijim stvarima, život počne juriti pokraj vas - govori autorica. Ne može shvatiti zašto ljudi provode toliko vremena kod liječnika.

(Ne)potrebno liječenje

- Naravno, idu u bolnicu s razlogom, to je potreba, ali imam prijatelje koji odlaze na preglede kako bi se testirali na bolesti koje očito nemaju – tvrdi. S druge strane, njezina prijateljica Mary razvila je Alzheimerovu bolest, no autoricu čudi kako je početak bolesti za nju prošao nesvjesno.

- Vjerujem da mnogi ljudi prolaze kroz period u kojem se pitaju što im se događa, no s njom, nasreću, to nije bio slučaj. Znala bi otići u šetnju koju bi drugi opisivali kao užasavajuću, no ona to nije vidjela, a ljudi su prema njoj u tim šetnjama bili dragi – govori i nastavlja:

- Ljudi se boje starenja, no ja ne vidim razlog tomu. Naravno, postoji mnogo stvari koje u zreloj dobi nisu dobre, no nemojte zaboraviti da su one u nekoj mjeri postojale i u mlađim danima.