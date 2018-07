Tajna ljepote i zdravlja krije se u hidrataciji i 'beauty sleepu'

Većina ljudi ne pije dnevno dovoljno vode iako je voda najvažnija za održavanje zdravlja i sudjeluje u svim funkcijama u našem tijelu, tvrdi Don Colbert, autor knjige “Seven Pillars of Health: The Natural Way to Better Health For Life”.

- Voda poboljšava imunitet, potrebna je za dobar rad mozga te može spriječiti pojavu ADD-a ili poremećaja manjka koncentracije. Uz to, spriječit će gubitak pamćenja koji se događa starenjem te smanjiti rizik od bolesti, poput multiple skleroze, Alzheimerove bolesti ili Parkinsonove bolesti - kaže autor te navodi vodu kao najvažniji stup zdravog života.

Za zdraviji život potrebno je povećati i unos salate, povrća i voća jer sadrže veliku količinu vode, a nećete ni primijetiti da ste je unijeli u tijelo. Uz to, zamijenite svoje plastične bočice staklenima jer većina plastičnih bočica sadrži veliku količinu štetnih tvari. Colbert savjetuje da vodu pijete pola sata prije jela i dva sata poslije jela, a poslije 19 sati nemojte piti pretjeranu količinu vode jer ćete si tako poremetiti san.

- Važan utjecaj na zdravlje ima i spavanje. ‘Beauty sleep’ nije laž, dovoljno sna te spavanje u dobrom položaju na kvalitetnom madracu je ključ izbjegavanja bora. Kvalitetan san usporava starenje, a ljudi koji spavaju devet sati imat će bolje razvijene ‘prirodne stanice ubojice’ koje uništavaju bakterije, viruse i stanice raka od onih koji spavaju sedam sati - tvrdi Colbert.

Stalno konzumiranje energetskih pića i lijekova koji će nas držati budnima te prevariti naše tijelo koje neće dobiti potreban san imat će negativne posljedice na naše zdravlje. Uklonite svjetlost koja dopire kroz prozor te spavajte u zamračenoj prostoriji s ugašenim televizorom, kaže.