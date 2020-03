Ne šminkamo se, njegujemo se više, a opet imamo akne. Zašto?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kaia Gerber u izolaciji pokreće online klub za ljubitelje knjiga

- Na stanje kože utječe niz faktora, međutim prištiće i akne možemo povezati i sa stresom, načinom prehrane i nedostatkom vitamina D, kojeg dobivamo boravkom na suncu - komentirala je kozmetičarka Pamela Marshall za Cosmopolitan.

Usprkos tome što ne nosimo šminku, koža se ne susreće s urbanim, svakodnevnim zagađenim zrakom, akne i ostale nepravilnosti i dalje se pojavljuju.

- Kad smo pod stresom, kao ovih dana, organizam luči hormon kortizol, koji nas priprema na bijeg, na reakciju. Kad je nivo kortizola visok, produkcija estrogena je snižena. A kako se estrogen smanjuje, naš muški hormon androgen šalje poruku žlijezdama koje se brinu o sebumu, da proizvode više masnoće - objasnila je kozmetičarka.

Naše pore reagiraju kad nešto nedostaje, odnosno kad dobivaju informaciju o neuravnoteženosti kože.

- Kad dobivaju tu informaciju, pore će reagirati, pojavit će se upala, kreirajući prištić ili aknu - ističe Marshall.

Naravno da ovih dana stres igra veliku ulogu u svemu, pošto situacija nije normalna.

- Sve to vodi u pretjerano konzumiranje hrane, kao i one loše, pa je to još jedan razlog ovakvih kožnih problema - smatra Marshall.

Komentira da nam nedostaje i vitamina D, kojeg dobivamo kad smo na suncu, a upravo je on zadužen za smirivanje kože i smanjenje potencijalnih upala na licu.

Podsjeća na što kompletnije konzumiranje zrave hrane te čišćenje plahti barem jednom tjedno, naročito ako ovih dana provodimo više vremena u krevetu.

