Ne trebate ni do bankomata za otići do buketomata: Cvijeće za sve prigode dostupno non-stop

Svježe cvijeće raznih boja aranžirano u bukete ili flower boxove, s igračkom ili prigodnom bombonjerom, dostupno je svakoga dana od 0 do 24 sata u Buketomatu u Z-centru u zagrebačkom naselju Špansko. Cijene se kreću od 25 do 50 eura, a među 13 različitih modela svatko može izabrati nešto po svom ukusu. Prvi je to Buketomat u Zagrebu, no uskoro neće biti jedini, otkriva nam Katarina Ptičar Mikić, koja sa suprugom Krešimirom Mikićem ima tvrtku Viola Garden Flor, čiji je Buketomat.

- Ideja je bila, s obzirom na neradne blagdane i neradne dane, kao i činjenicu da se cvijeće traži 24 sata na dan, omogućiti građanima da imaju svježe cvijeće stalno dostupno kad to požele ili kad im zatreba za neku prigodu - govori Katarina, koja je ranije radila na uvozu cvijeća te je, putujući po Nizozemskoj i Njemačkoj vidjela slične automate.

- Došli smo na ideju da bi to mogli pokušati kod nas. U veljači smo bili na jednom velikom, inozemnom sajmu i dogovorili kupnju automata. Kupili smo dva, jedan je postavljen početkom lipnja u Z-centru, a drugi planiramo postaviti uskoro - govori Katarina, koja je još tajnovita oko lokacije drugog Buketomata. Priča nam kako su Buketomatom zasad oduševljeni i oni i kupci.

Zagreb: Buketomat postavljen u Z Centru | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Oni su oduševljeni i cjenovno i izgledom. Ponuda je takva da ima za svakoga ponešto i dostupni su im od 0 do 24 sata. Neki imaju plišane medvjediće, neki imaju ukrase poput leptirića, trenutno popularnu Labubu, imamo negdje i Sticha, tako da pratimo trendove. Ima za sve ukuse i prilike te uvijek ima i raznih boja - priča Katarina i naglašava kako joj je u svemu velika podrška suprug Krešimir.

- On mi je desna ruka i ja njemu. On rješava dostavu i dio nabave, a aranžiranje radimo ja i djelatnice. Što se tiče cvijeća koristimo ono koje je trajnije poput ruža. One su broj jedan uvijek i u buketima i aranžmanima. Radimo dosta i sa sezonskim cvijećem. Imamo i lizijantuse, mini gerbere, mini ružice, gipsofile, u principu sve što je na tržnici najsvježije i najljepše kako bi buketi što dulje ostali svježi i lijepi - pojašnjava naša sugovornica. Pune ga gotovo svakoga dana, a aparat ima i rashladni sustav kako bi buketi u njemu što dulje ostali svježi.

Dok smo razgovarali, Buketomatu je prišla jedna mlada djevojka.

- Kuma mi ima rođendan pa sam joj htjela kupiti buket da je iznenadim. Znam da voli leptire pa sam zato i izabrala rozi s leptirićem, sigurna sam da će joj se svidjeti - kazala je djevojka, koja je kupila buketić te zadovoljno otišla s njim u ruci.

Zagreb: Buketomat postavljen u Z Centru | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Tko se ovoga sjetio taj je genijalac - u prolazu je komentirala jedna starija gospođa. Katarina nam otkriva da se buketi kupuju od 6 sati ujutro do kasnih večernjih sati.

- Doista nema pravila, čak ne ovisi ni o danima. Ljudi kupuju za rođendane, dečki curama, više nema izgovora da nisu imali gdje kupiti cvijeće. Netko uzme samo da nekoga razveseli, cvijeće uvijek izmami osmijeh na lice - priča Katarina. Kad su postavljali Buketomat, priznaje, nisu bili sigurni što očekivati, ipak je to novi proizvod na tržištu. No, reakcije su vrlo pozitivne, kupci su zadovoljni i vrlo su ga dobro prihvatili.

U inozemstvu, nastavlja, je sasvim normalno da gotovo sve što trebate možete kupiti na automatima, dostupno 24 sata. S obzirom da živimo užurbanim životima, kaže, najlakše je kada dođete na jedno mjesto ili u neki centar, da tamo možete naći sve što vam treba.

Katarina je u cvjećarstvu već godinama, od srednje škole, a uz ovu tvrtku, imaju i dvije cvjećarnice na Markovom polju, a kroz mjesec dana otvaraju cvjećarnicu i u Rudešu. U ukupno dvije tvrtke zaposleno ih je šest, a krajem mjeseca dolaze im još dvije djelatnice. Interes za cvijeće, barem zasad, pokazuju i njihova djeca pa će, možda, jednoga dana, netko od njih preuzeti obiteljski posao.