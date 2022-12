Ne tuširate se svaki dan? Nema veze, to je dobro za kožu i klimu

Na pitanje je li svakodnevno tuširanje kojim se rasipaju litre vode doista potrebno u vrijeme rasta troškova za potrošnju energije, dermatolozi odgovaraju ne, ali uz uvjet da se poštuju neki higijenski propisi.

Prema studiji koju je nedavno objavio institut Ifop, tri četvrtine ispitanih Francuza (76 posto) odgovorilo je da svakodnevno peru cijelo tijelo, otprilike kao i njihovi susjedi Nijemci (77 posto), a nešto manii čistunci su Englezi (68 posto) te Talijani (53 posto).

Međutim, svakodnevno tuširanje utječe na potrošnju vode i energije te na okoliš.

Prema podacima Informacijskog centra za vodu (CIEAU), prosječnim tuširanjem potroši se oko 57 litara vode.

Je li onda opravdano tuširati se svakog dana? "Nije obvezno", kaže dermatologinja Marie Jourdan iz Pariza.

Koža je organ koji se obnavlja: ona se na neki način sama čisti.

Površina kože prekrivena je emulzijom vode i masnoće koja tvori hidrolipidni film, prvi sloj zaštite od zaraznih agenasa i onečišćenja. Taj zaštitni film jednako je važan u sprečavanju dehidracije.

"Koža je ekosustav kao i svaki drugi i dobro je očuvati njezinu ravnotežu", napominje Jourdan.

Ako je koža "pretrpana agresijom" poput onečišćenja i znojenja, treba je očististi. Ali općenito, "svakodnevno sapunjanje zona u kojima se najviše znojimo i koje su podobne za kolonije bakterija, a to su pazusi, prsti na nogama i intimni dijelovi, trebalo bi biti dovoljno"

Naprotiv, "pretjerano pranje isušuje kožu, mogući su ekcemi", upozorava Jouran.

Pokret "neopranih"

Od 19. stoljeća i radova Louisa Pasteura, poznato je da se pranjem uništava velik dio bakterija koje su odgovorne za epidemije.

"No danas se suočavam s ljudima koji se pretjerano peru, nekoliko puta na dan, često u strahu od virusa", kaže Laurence Netter, dermatologinja i venerologinja iz Pariza.

"Prijeti im opasnost da promijene hidrolipidni sloj koji čuva kožu", kaže Netter.

Dermatolozi stoga preporučuju ljudima da zone tijela koje su najviše izložene znojenju peru koristeći minimalnu količinu kemijskih pjene za tuširanje.

"Ako se naviknmo tuširati svaka dva ili tri dana, neće biti problema, osim ako nismo osoba koja se mnogo znoji i k tomu je sportaš", kaže Netter. "Takva bi praksa bila idealna da pomiri higijenu, zdravu kožu i manju potrošnju energije"."

"Svakodnevno pranje sapunom cijelog tijela nije potrebno".

Kupanje u kadi bilo bi bolje zaboraviti. Za kupku je potrebno između 150 i 200 litara vode. To jest praksa za opuštanje, no često je voda pretopla ili traje predugo, a to isušuje kožu i stvara neravnotežu u sastavu epiderme.

Nasuprot "higijenističkom pristupu" stoji "pokret neopranih" koji zagovara manje pranja iz ekoloških razloga i radi zaštite kože i zadnjih desetak godina taj pokret jača u Sjedinjenim Državama.

Francuz Alexandre Mounier (31), kaže da se nije poveo za tim pokretom, no drži se svog načela. "Tuširam se triput na mjesec, onda kada sam prljav ili sam se oznojio".

"A pogotovo danas, svaka je kapljica važna", dodaje i otkriva da mu još nitko nije dobacio "smrdiš!".

