Ne ubijajte stonoge: Donose više dobrobiti nego što mislite

Stonoge vam možda na prvi pogled izgledaju jezivo, ali dobro razmislite prije nego što dođete u napast da ih - zgazite.

Iako nije najugodnije vidjeti ih kako gmižu po podu vašeg doma, zavlače se u rupe i skrigvaju iza kauča, vjerujte da je njima zgoržena većina ljudi. Kućne stonoge obično imaju 15 pari nogu, žive od tri do sedam godina, ovisno o okolišu. Počinju se razmnožavati s tri godine.

Ali kao i svaka druga buba, stonoga ima svoju svrhu.

Što jedu stonoge?

Kućne stonoge poznate su po tome što ubijaju štetočine u kući koje su nepoželjne. Hrane se paucima, termitima, žoharima, moljcima, muhama, srebrnim ribicama, mravima i uglavnom su noćni lovci. Stonoge koriste dvije nožice blizu glave, koje su namijenjene za nošenje otrova, a druge dvije za hvatanje kukca. To se zove tehnika "lasa" gdje stonoge skaču na svoj plijen i omotaju ga ostatkom svojih nogu.

Image of centipedes or chilopoda on the ground. Animal. poisonou | Foto: 123RF

Ne samo da kućne stonoge ubijaju kukce koje stvarno ne želite u svojoj kući, već također ne stvaraju nikakvu vrstu gnijezda ili mreže. Smatraju se aktivnim lovcima i stalno su u potrazi za sljedećim plijenom. Stonoge ne jedu drvo i ne prenose smrtonosnu bolest. Smatraju se bezopasnima za ljude i kućne ljubimce, a ugrizom ne mogu probiti ljudsku kožu.

Kako se riješiti stonoga kod kuće

Ako se ipak želite riješiti kućnih stonoga, trik je u tome da se riješite hrane koju stonoge jedu. Za to će biti potrebno da se riješite kućnih nametnika tako da napravite temeljito čišćenje prostora, te uklonite vlagu u vašim zidovima što se postiže korištenjem odvlaživača zraka ili instaliranjem ventilatora u kupaonici. Možete zatvoriti sve pukotine u zidovima i stolariji kako kukci ne bi imali mjesta za polaganje jaja te po potrebi, potražiti pomoć službe za dezinsekciju.