Ne volite gužve? Ova mirna skijališta vrijedi obići ove zime

KRIPPENSTEIN, AUSTRIJA Na 1972 metra nadmorske visine, u planinskom lancu Dachstein, ovaj austrijski snježni svijet uglavnom je nepoznat skijašima. Sa skijaškim stazama na i izvan staze, treningom freeridea, snježnim kampovima, skijanjem na stazama, paraglidingom i još mnogo toga, ovdje se toliko toga nudi. Dachstein Krippenstein nalazi se u regiji Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut, koja je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine - a ipak ima mirnije padine za nesmetano skijanje. | Foto: Caro / Sorge