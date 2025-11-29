Ne volite gužve? Ova mirna skijališta vrijedi obići ove zime

Većina skijaša želi izbjeći hrpe turista i drugih skijaša koji zakrčuju staze. Nažalost, u doma skijaške sezone na najrazvikanijim skijalištima, to jednostavno nije moguće. Zato imamo popis ski resorta koji nude prekrasne staze, a još nisu svima na radaru.
Ako tražite mirnije skijaško iskustvo, stručnjaci iz OnTheSnowa otkrili su mirna odmarališta koja možete posjetiti ove zime.
| Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL (ilustracija)
Ako tražite mirnije skijaško iskustvo, stručnjaci iz OnTheSnowa otkrili su mirna odmarališta koja možete posjetiti ove zime. |
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL (ilustracija)
Ako tražite mirnije skijaško iskustvo, stručnjaci iz OnTheSnowa otkrili su mirna odmarališta koja možete posjetiti ove zime.
| Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL (ilustracija)
MONTEROSA, ITALIJA Ovo skijalište poznato je po finom praškastom snijegu, a utočište je za freeride skijaše zbog brojnih off-pista ruta. Smješteno u regiji Valle d'Aosta, proteže se na 29 km staza s 18 staza i 10 žičara. Staze su prilično mirne tijekom tjedna. OnTheSnow kaže da je selo Alagna popularno među ljubiteljima off-piste skijanja, dok su sela Champoluc i Gressoney pristupačnija široj skupini skijaša.
KRIPPENSTEIN, AUSTRIJA Na 1972 metra nadmorske visine, u planinskom lancu Dachstein, ovaj austrijski snježni svijet uglavnom je nepoznat skijašima. Sa skijaškim stazama na i izvan staze, treningom freeridea, snježnim kampovima, skijanjem na stazama, paraglidingom i još mnogo toga, ovdje se toliko toga nudi. Dachstein Krippenstein nalazi se u regiji Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut, koja je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine - a ipak ima mirnije padine za nesmetano skijanje.
| Foto: Caro / Sorge
LEOGANG, AUSTRIJA Još jedna austrijska lokacija na ovom popisu je Leogang, gdje možete posjetiti Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn i uživati u mnoštvu staza. Tipični austrijski grad ima 270 km staza, 70 modernih žičara, 60 ugodnih koliba i brojne atrakcije koje vrijedi vidjeti. Ima reputaciju opuštenijeg odmarališta u usporedbi s poznatijim alternativama, što ga čini savršenim i za nove skijaše.
PRA LOUP, FRANCUSKA Francuska je često prvo mjesto na koje mnogi ljudi pomisle kada razmišljaju o skijaškom putovanju, i to s dobrim razlogom. No, dok mnoga poznatija odmarališta mogu biti prenatrpana tijekom vrhunca sezone, Pra Loup nudi mirnije i opuštajuće iskustvo.
Smješten u dolini Ubaye, ima impresivne krajolike i nudi klasično planinsko iskustvo.
MELCHSEE-FRUTT, ŠVICARSKA Relativno nepoznata destinacija za turiste i skijaše iz inozemstva. S obzirom na to koliko je snijeg siguran i s jednom od najdužih sanjkališta u Švicarskoj, to je prilično iznenađujuće. Stoga ne propustite mirnu skijašku priliku, savršenu za ljubitelje prirode i zimskih sportova.
OBERGURGL, AUSTRIJA S 112 km staze, skijalište Obergurgl-Hochgurgl može se pohvaliti nultim vremenom čekanja, prema Gurgl.com. To je prilično savršeno ako tražite skijanje bez prekida. Selo je malo i tipično austrijsko, što ga čini i autentičnim iskustvom.
CORTINA D'AMPEZZO, ITALIJA Skijanje u Dolomitima je za mnoge na popisu želja. Cortina d'Ampezzo u Italiji je svjetski poznato odmaralište u tom području s elegantnom, šik atmosferom, što ga čini savršenim izborom za ljubitelje skijanja na visokoj razini. Također se može pohvaliti sa 120 km terena, od početničkih staza do zahtjevnih crnih staza - izvrsnih za niz sposobnosti.
ZURS, AUSTRIJA Popularno među bogatijima, ovo vrlo ekskluzivno skijalište nikad nije prepuno. Najbolje je za početnike i obitelji, a njegova povezanost sa skijaškim područjem Arlberg znači da postoji više od 300 km staza za istraživanje. S opuštenom atmosferom i luksuznim smještajem, posebna je alternativa gužvijim odmaralištima.
GUDAURI, GRUZIJA Gruzija postaje sve popularnija skijaška destinacija, ali je i dalje daleko manje prometna od poznatijih destinacija. Gudauri, najveće i najviše skijalište u Gruziji, također je pristupačno. Ima više od 80 km staza za sve razine vještine i smješteno je u veličanstvenim planinama Velikog Kavkaza.