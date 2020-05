Neće vas zaprositi ako nije spreman ili ne vjeruje u brak...

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Muškarcima flert 'prečica' do seksa, ženama samo zabava

Većina djevojaka smatra da je jedini pravi 'dokaz' da vas muškarac voli trenutak u kojem on pada na koljeno i nudi vam prsten. No, ljubav i brak nisu sinonimi. Dakle, ako vas muškarac voli, htjet će vas zaprositi kako bi on mogao biti vaš suprug, a vi njegova supruga. Iz tog se razloga žene osjećaju nevjerojatno razočarano kada shvate da ih njihov dečko neće zaprositi.

POGLEDAJTE VIDEO: Naše slastičarke daruju medicinsko osoblje tortama za njihovo vjenčanje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Zašto me još nije ne zaprosio?'

Postoji mnogo razloga zbog kojih vaš dečko neće predložiti brak (ili to jednostavno još nije učinio) koji nemaju nikakve veze s vama ili kako se on osjeća prema vama. Nažalost, postoje i razlozi koji, imaju sve veze s vama i kako se on osjeća. Jedini način da shvatite u koju skupinu spadate jest iskren pogled na to što brak znači za vas, a zatim otkrijte znači li to isto i vašem dečku.

To je trenutak koji odlučuje o budućnosti veze, zbog čega je toliko važno shvatiti njegovo stajalište o prosidbi i svadbenim zvonima prije nego što nastavite i izradite neki odnos. Stručnjak za odnose Manj Weerasekera kaže: 'Umjesto uletavanja ravno u popis mogućih razloga zbog kojih vas on ne želi zaprositi, vrijedi odvojiti trenutak da shvatite zašto to želite. Što će vam brak dati, a dugoročna veza neće?

Neki dečki neće zaprositi jer još nisu spremni za brak

Žene su obično prije spremne za brak od prosječnog muškarca. Možda je to biološki imperativ, odnosno naši nam biološki satovi govore da je vrijeme da se skrasimo, a možda je to i zato što žene emocionalno brže sazrijevaju od muškaraca. Bez obzira na slučaj: žene su uvijek prije spremne za brak nego što su to muškarci.

- Povijesno su muškarci bili željni vjenčanja kada su bili financijski osigurani, a žene su se željele vjenčati kad su željele djecu - tvrdi biološka antropologinja dr. Helen Fisher. To ne znači da muškarci ne razmišljaju o prosidbi i braku.

- Muškarac prvo mora znati što radi u svijetu i kamo ide - objašnjava John Gray, savjetnik za odnose i autor knjige 'Muškarci su s Marsa, žene su s Venere'. Baš kao što ste vi imali stvari za koje vam je bilo važno da ih postignete prije nego što se vežete, isto vrijedi i za njega. Možda ćete imati osjećaj da ste ostvarili sve što vam je bilo potrebno i što ste željeli, ali za muškarce je to više od samog iskustva, oni moraju biti spremni i na financijski teret bračnog života.

Foto: Dreamstime

Neće te zaprositi jer jednostavno nisi 'ona prava'

Najgora stvar na svijetu je čuti od čovjeka kojeg volite kako govori: 'Nije do tebe, do mene je', jer to zapravo zvuči kao: 'Nije do mene već do tebe'. Ponekad muškarci ostaju u duljim vezama zato što im je najvažnije to što vas poznaje i osjeća se ugodno s vama. On također nema pojma o tome želi li se oženiti ili ne i učinit će sve kako bi se osigurao da stvari ostanu upravo takve kakve jesu, dokle god mu to koristi ili dok ne dođe žena koju zaista čeka. Ovo je zapravo i najgori scenarij što se tiče prosidbe.

Zbog toga toliko žena daje muškarcima, s kojima su u vezi, ultimatum o braku. I njima je također ugodno, i one bi mogle voljeti svog dečka, ali veći dio slagalice je to što se one zaista žele vjenčati i nije ih briga s kim, jer ako su provele najviše vremena s tim dečkom, zašto to ne bi bio on?

Foto: Unsplash

Biti dovoljno opušten s nekim nije razlog za prosidbu. Biti dovoljno sretan nije razlog za prosidbu. Duga veza također nije razlog za prosidbu. Brak je ozbiljan pothvat i to je doživotna, zakonska obveza. A ako se vas dvoje ne možete ni potruditi učiti i raditi kroz vlastite probleme u vezama, vjerojatno niste ni spremni za nešto tako dugotrajno. Ponekad, usprkos našim najboljim namjerama i najvećim snovima, neke stvari jednostavno nisu suđene.

Neki neće zaprositi jer ne vjeruju u 'instituciju braka'

Za neke muškarce brak nije nužno nešto što morate učiniti. Ako su odgajani u vjerskom ozračju, brak bi im mogao nešto značiti, ali također postoji vrlo realna vjerojatnost da brak za njega jednostavno nije nešto što je toliko važno za formiranje ljubavi i dugoročnu predanost.

Neki muškarci možda ne vole brak zbog pogleda na to kako su se njihovi roditelji vjenčali, ili je njihov brak jednostavno ispao katastrofalan. Baš kao što žene imaju pravo na svoje osjećaje prema braku i muškarci imaju pravo na svoje osjećaje prema toj takozvanoj 'blagoslovljenoj zajednici'. Ako je brak nešto što vi ne želite, morate o tome obavijestiti svog partnera vrlo rano. Ni jedan od vas ne bi trebao raditi kompromise kada je riječ o nečemu tako krajnje važnom.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

U konačnici, ako želite znati zašto vas vaš dečko ne želi zaprositi, morat ćete razgovarati s njim o tome. Ako ste toliko sigurni da želite provesti ostatak svog života s tim muškarcem, tada se morate naviknuti razgovarati s njim o stvarima koje vas plaše ili su neugodne. Brak i ljubav nisu uvijek sinonimi, oni znače različite stvari za različite ljude i dok ne porazgovarate sa svojim dečkom, nećete znati kakav je njegov stav o tome, piše Your Tango.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Nedostaje vam poticaja? Ovih 10 stvari će probuditi strasti...