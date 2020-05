Mokri snovi: Jesu li normalni, kako ih potaknuti, tko ih ima...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne odustajte: Loš seks se može popraviti uz nekoliko prijedloga

Za mokre snove ste sigurno čuli. Možda ste čak i sami imali jednog ili dva. Ali znate li što uzrokuje mokre snove? Ili zašto ih možda imate nekoliko kao odrasla osoba?

1. Što je točno mokri san?

Najjednostavnije rečeno, mokar san je kada tijekom spavanja ejakulirate ili izlučite vaginalnu tekućinu. Genitalije su preosjetljive tijekom zatvaranja očiju, jer postoji veći dotok krvi u to područje. Dakle, ako sanjate san koji vas uzbuđuje, postoji šansa da ćete doživjeti orgazam i da nećete znati za to dok se ne probudite, piše Health Line.

2. Je li to isto što i orgazam u snu?

Da mokri san, orgazam u snu, kako god to zvali, ista je stvar. Dakle, ako čujete ljude kako pričaju o noćnim emisijama ili orgazmima iz sna, sjetite se da govore o mokrim snovima.

3. Možete li imati mokre snove samo tijekom puberteta?

Nikako. Mokri snovi su češći tijekom tinejdžerskih godina jer vaše tijelo prolazi kroz neke velike hormonalne promjene koje utječu na vašu seksualnu zrelost. Ali i odrasli mogu imati erotske snove - posebno ako su seksualno aktivni.

No moglo bi se reći kako se orgazmi u snu događaju rjeđe kako starite. To je zato što, za razliku od puberteta, razina vaših hormona nije izvan kontrole.

4. Mogu li ih imati i žene?

Apsolutno! I žene i muškarci mogu osjetiti uzbuđenje dok su u snu.

U stvari, istraživanje pokazuje da većina žena prvi orgazam u snu ima prije navršene 21 godine.

Osim toga, prema istraživanju iz 1986. godine objavljenom u časopisu 'Journal of Sex Research', 37 posto žena starije životne dobi na fakultetu, izvijestilo je da su doživjele barem jedan orgazam tijekom sna. To nam pokazuje da ženski mokri snovi nisu ništa novo.

Međutim, žene ne dožive uvijek orgazam iz mokrog sna. Muškarci će znati da su doživjeli orgazam tijekom sna, jer će na odjeći ili posteljini pronaći izbačeno sjeme. No za ženu, prisustvo vaginalnih tekućina ne znači da ste imali orgazam; umjesto toga, izlučevine bi mogle značiti da ste seksualno uzbuđeni bez postizanja orgazma.

5. Je li normalno stalno imati mokre snove?

Kao tinejdžer koji prolazi kroz pubertet, da. Kao odrasla osoba, ne toliko. Ne brinite, to nije zapravo nenormalno. Kako starimo, razina našeg hormona se smanjuje, što utječe na učestalost mokrih snova. Ali to ne znači da ga nećete imati kao odrasla osobu.

Ako ste zabrinuti da imate previše mokrih snova, razmislite o razgovoru s obiteljskim liječnikom kako biste isključili bilo kakve zdravstvene probleme koji im mogu pridonijeti. Ako ništa nije neobično, a i dalje ste zabrinuti, liječnik vas može uputiti prema savjetniku. Terapeut vam može pomoći doći do korijena vaših snova - što oni znače i zašto vam se čini da ih imate stalno.

6. Što trebam učiniti ako imam mokar san?

Ne treba se sramiti mokrih sna - savršeno su normalni i mogu biti vrlo zabavni! Ako vam je ugodno od snova, iskoristite ih kao priliku za istraživanje svojih fantazija, seksualnosti i unutarnjih želja.

Ali ako vam se ono što sanjate čini nelagodno, obratite se terapeutu. Vaš savjetnik može vam pomoći da istražite što vam pada na pamet i zašto.

7. Hoće li seksualni snovi uvijek završiti s orgazmom?

Ne. Razmislite na ovaj način: Imate li orgazam svaki put kada imate seks? Vjerojatno ne. Tako se isto odnosi i na seksualne snove. Možda sanjate da radite nešto seksualno, ali to ne znači da ćete završiti s orgazmom, čak i ako vas san probudi. S druge strane, možda imate seksualni san koji vam čini vrhunac, ali ne uzrokuje da ejakulirate.

8. Jesu li seksualni snovi jedino što izaziva orgazam tijekom spavanja?

Nije nužno. Seksualni snovi ne čine uvijek orgazam tijekom spavanja. I ne morate uvijek doživjeti orgazam zbog seksualnog sna. Pritisak ili osjećaj posteljine na vašim genitalijama također bi mogao izazvati orgazam. Sve ovisi o tome što vaše tijelo uzbuđuje.

9. Imam orgazme u snu, ali teško imam orgazme drugačije - zašto?

Prvo, nije neobično da se teško dolazi do orgazma. Mogućnost orgazma je različita za sve, a mnogi ljudi imaju problema s klimaksom. U stvari, istraživanja pokazuju da 75 posto žena ne može doživjeti orgazam samo od vaginalnog odnosa. Od tog broja, 5 posto žena nikad ne doživi orgazam, dok 20 posto rijetko.

Ako vam je lakše doživjeti orgazam tijekom spavanja, onda je vrijedno istražiti što sanjate i kako to možete uključiti u svoj seksualni život. Je li to drugačiji položaj? Određeni potez? Doista odvojite vrijeme za povezivanje sa svojim potrebama i željama, čak i ako se to dogodi samo u snovima.

10. Nikad nisam imao/la mokar san. Je li to normalno?

Apsolutno. Neće svi imati mokri san. Neki ljudi mogu imati nekoliko, dok drugi mogu imati puno. Onda postoje ljudi koji imaju mokre snove kao tinejdžeri, ali ne kao odrasli. Snovi su super osobna, individualna iskustva koja su različita za sve.

11. Možete li sami doći do mokrog sna?

Možda. Istraživanja sugeriraju da bi spavanje u sklonom položaju - što znači na trbuhu - moglo uzrokovati seksualne ili požudne snove. Zašto ta veza postoji, ipak nije jasno. Ali ako želite testirati teoriju, legnite na trbuh u krevetu prije spavanja.

12. Možete li spriječiti mokre snove?

Ne baš. Sigurno, neki stručnjaci za snove sugeriraju da možda možete kontrolirati svoje snove. Kako to? Pa, prema istraživanjima, možda ćete moći utjecati na svoje snove bilo razmišljanjem o temi prije spavanja ili korištenjem vanjskih podražaja dok spavate.

Ali isprobavanje ove taktike ne znači da ćete zapravo uspješno kontrolirati svoje snove. To znači da nema garancije da zaista možete spriječiti mokri san.

No treba upamtiti jednu stvar. Mokri snovi su potpuno normalni. Neće svi imati mokri san, ali sigurno nema ništa loše ako ga imate. Trebate znati da su orgazmi u snu, kao i svi drugi orgazmi, super individualni. Nema ispravnog ili pogrešnog načina da imate jedan - ili dva, tri ili četiri.

