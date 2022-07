Nećete vjerovati što je sve u nekim zemljama seksi: Naslage sala na trbuhu, krivi zubi, ožiljci

Japan - krivi zubi

Dok većina ljudi u svijetu pokušava sve ne bi li imali savršeno ravne zube, u Japanu je obrnuto. Tamo su naprosto ludi za krivim zubima.

Vrhunac privlačnosti i slatkog izgleda su tzv. yaeba zubi. Tamošnji muškarci i žene čak odlaze stomatolozima da im od ravnih zuba naprave krive.

POGLEDAJTE VIDEO: Od čega zubi požute?

Zapadna Afrika Nova Gvineja - ožiljci na licu

Skarifikacija (nanošenje površinskih rezova po koži u obliku umjetničkih djela) je vrlo popularna metoda ukrašavanja lica i tijela u Novoj Gvineji i još nekoliko država na zapadu Afrike.

Muškarci svoje ožiljke 'zarade' tijekom obreda inicijacije dok se žene podvrgavaju toj metodi jer se to na njima smatra znakom velike ljepote. Skarifikaciju prakticiraju i pojedinci širom svijeta, a izvodi se često u salonima za tetovažu.

Južna Koreja - srcoliko lice

U Južnoj Koreji estetska kirurgija je vrlo raširena i smatra se sasvim normalnim dijelom života. U većim gradovima se na svakom uglu mogu vidjeti reklame na kojima pozivaju ljude da zbog ljepote odu pod nož. Tamo je glavna odlika ljepote imati srcoliki oblik lica pa je to jedan od traženijih zahvata iako je vrlo kompliciran i bolan.

Estetski kirurzi često moraju pacijentima razbijati čeljusnu kost na tri dijela, ukloniti središnji dio pa spojiti preostala dva dijela na način da dobiju šiljastu bradu. Na kraju izbruse kost kako bi ublažili kut nove brade. Dugo vremena nakon operacije pacijent nije u mogućnosti jesti krutu hranu.

Mauritanija - prekomjerna težina

U ovoj državi na zapadu Afrike žene ne moraju brinuti o višku kilograma. Zapravo, ako nemaju gomilu sala na trbuhu, muškarcima nisu privlačne - nisu prave žene. Kako bi bili sigurni da će se njihove kćeri dobro udati, roditelji ih znaju slati na posebne tzv. farme na kojima ih doslovce tove.

Tamo pojedu do 16.000 kalorija dnevno, iako je normala deset puta manja. Nažalost, zbog te tradicije i silnog prejedanja kod mnogih djevojaka se razviju želučane i ostale bolesti.

Iran - kirurški oblozi na nosu

Ovu državu nazivaju prijestolnicom rinoplastike. Unatoč visokoj cijeni tamošnji muškarci i žene spremni su žrtvovati sve za ravan nos jer to tamo nije samo simbol ljepote već i statusa u društvu. No, ono što je u Iranu najčudnije je to što su neki spremni hodati naokolo s kirurškim oblozima na nosu samo da bi izgledali kao da su bili na zahvatu, iako nisu.

Kina, Tajland - blijeda koža

U mnogim dijelovima Azije blijeda koža se smatra zlatnim standardom ljepote. Uđete li u trgovinu, teško ćete pronaći kremu za lice koja ne sadrži sastojke za izbjeljivanje kože. To uključuje i losione nakon brijanja koje koriste muškarci.

Mnogi Kinezi ne žele biti na plaži ako nemaju posebnu masku za lice pokraj sebe koja ih štiti od sunca. Također, ljudi u Kini i na Tajlandu misle da zapadnjaci nisu normalni jer odlaze u solarije.

Fulbe - vrlo visoko čelo

Pripadnici ovog naroda koji živi u zapadnoj i srednjoj Africi, a najviše ih ima u Nigeriji, izuzetno cijene visoko čelo. Zbog toga tamošnje žene uklanjaju dio kose kako bi im čelo izgledalo veće. Sličan običaj postojao je u srednjovjekovnoj Europi kada su neke žene namjerno držale ćelavim gornji dio glave.

Burma - ekstremno dugačak vrat

Regija u istočnoj Burmi poznata je pod nazivom - zemlja žena žirafa. Naime, žene plemena Padaung od malih nogu nižu bakreno prstenje oko vrata. Cilj je izdužiti vrat koliko god je moguće. To je bolno i neugodno, ali žene to trpe jer se to smatra uzvišenom ljepotom.

Pleme Mursi - rastegnute usne

Ovo pleme živi u Etiopiji, a ono što je njima atraktivno, mnogima je jezivo. Tamošnje djevojke rastežu donju usnu pomoću posebnih diskova - što je taj disk veći, veći je i njezin status u društvu, a to znači da će i miraz biti izdašniji. Postoje dva razloga kako je došlo do te tradicije.

Prema jednoj teoriji Mursi vjeruju kako zli duhovi ulaze u tijelo kroz usta, a disk služi kako bi ih se zaustavilo. Po drugoj predaji, njihove žene počele su širiti donju usnu kako ne bi bile odvedene u roblje.

Tadžikistan - spojene obrve

U nekim regijama Tadžikistana spojene obrve smatraju se znakom ženske ljepote. Ako djevojka nema spojene obrve prirodnim putem, to nadoknadi šminkom - obrve spoji crnom, debelom linijom. Osim što je to tamo jako privlačno, smatra se da je to pokazatelj kako će netko imati sretan život, piše Brightside.

Najčitaniji članci