Negativka ili otirač? Zbog vaše osobnosti neće vas promaknuti

U idealnom svijetu naš potencijal za promaknuće i obavljanje neke odgovornije funkcije trebao bi imate manje veze s našom osobnosti, a više s našim sposobnostima. Međutim, ljudska priroda čini taj cilj pomalo nerealnim.

U realnom svijetu postoji nekoliko osobnosti koje često sabotiraju njena vlasnika kad se pojavi mogućnost za napredovanjem. Otkrijte koje su to i saznajte kako oni mogu utjecati na vaš napredak i radno okruženje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Tračer/ica

Naravno, vješti komunikatori iliti brbljavci često dobivaju svu pozornost svojih nadređenih, međutim, ako vaša definicija "dobre komunikacije" uključuje širenje glasina i provođenje slobodnog vremena ogovarajući ih/ili druge s kolegama, takav stav neće vas predstaviti kao poželjnog kandidata za veću odgovornost i plaću, naravno.

2. Otirač

Foto: Dreamstime

Dok učinkoviti zaposlenici nastoje udovoljiti zahtjevima svojih rukovoditelja kad god je to moguće, zaposlenici koji preuzimaju na sebe više nego što mogu i koji ne govore kad su preopterećeni, ne kotiraju dovoljno visoko za važne pozicije i donošenje odluka.

3. Negativka

Zaposlenici koji stalno odbijaju prijedloge svojih kolega, koji se redovno žale ne želeći poboljšati svoju situaciju i rijetko imaju koju pozitivnu riječ za bilo koga ili bilo što u radnom okruženju, vjerojatno neće "zaraditi" visoko mišljenja svojih šefova, što daje malo izgleda da se takvog zaposlenika promovira.

4. Bijesno čudovište

Temperamentnost i izljevi bijesa zaista nisu prihvatljivi postupci ljudi starijih od pet godina. Neki zaposlenici ne shvaćaju to, pa umjesto toga odlučuju u poslovnoj sredini osloboditi sav svoj bijes na svoje nevine suradnike. Menadžeri koji imaju ozbiljnih problema s temperamentom stvaraju kulturu straha, koja se obično pokazuje toksičnom i ne daje u konačnici dobre rezultate.

5. Optuživač/ica

Foto: Dreamstime

Važno je biti i dobar timski igrač, a to uključuje preuzimanje odgovornosti za svoje pogreške i sagledavanje svojih slabosti na realističan način. Ako se uvijek predstavljate kao žrtva, optužujući druge za propuštene rokove ili neispunjene radne standarde, teško ćete osvojiti povjerenje svojih kolega, te naravno, nadređenih.

6. Sveznalica

Poslodavci traže zaposlenike koji žele učiti i znaju razmjenjivati informacije. Međutim, ako redovito ispravljate kolege iako vas to nitko nije tražio, inzistirajući na tome da su vaše ideje i strategije daleko bolje od ideja vaših kolega, bez da to podržite s nekim dokazima, i općenito sebe smatrate najpametnijom osobom u prostoriji, vjerojatno ćete od sebe "odbiti" sve svoje suradnike i nadređene, slabeći svoj status do trenutka kada dođe vrijeme za unapređenja.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: