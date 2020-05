Neke su stvari preosobne za internet, o ovome ne pričajte!

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Ljubav iz mladosti: Nakon 20 g. loših brakova opet zaljubljeni

Premda jedna od pet ljubavnih veza započne online, stručnjaci za veze kažu kako razgovori o partneru i problemima u vezi na raznim internet stranicama i aplikacijama nisu baš preporučljivi. Evo što su još rekli:

Ne objavljujte ništa o partneru bez njegovog dopuštenja

Čak i ako ste s drugima htjeli podijeliti samo pozitivne stvari o partneru, dijeljenjem takvih podataka s frendovima na Facebooku narušavate svoju intimu, a partner će se možda nelagodno osjećati.

- Ako želite, objavljujte osobne priče i probleme, ali samo one koji imaju veze samo s vama. Nemojte objavljivati ​​stvari koje su osobne i vašem partneru jer mu tako narušavate privatnost - kaže klinički seksolog i ekspert za odnose dr. Dawn Michael.

Ne pišite o svađama s partnerom na društvenim mrežama

Ako ste baš s partnerom imali žustru svađu ili raspravu i njegov ili njen stav vam 'nema smisla', detalje ćete možda poželjeti podijeliti online, da vam i drugi potvrde da ste u pravu (ili objasne zašto niste). Prije nego krenete pisati dobro promislite, jer s tim partnera možete povrijediti, a sve napisano može i ostaviti trag na vašu reputaciju.

Foto: Dreamstime

- Ako partner svađu s vama prepriča svojoj mami, kad je sretnete pitat ćete se 'zašto je odjednom hladna prema vama'. Isto je i s društvenim mrežama ako iznosite svoje stajalište, a partner nije prisutan da se brani (ili objasni) - rekao je Michael.

Ne objavljujte sliku s ultrazvuka

Jedan od najljepših i najsretnijih trenutaka u vezi sigurno je trenutak kad par sazna da očekuje prinovu, a posljednjih godina malo koja trudnoća dođe do kraja, a da se o njoj nije pisalo online. I premda želite sa svima podijeliti sretnu vijest, pričekajte do drugog tromjesečja kad je manji rizik od spontanog pobačaja. Isto tako, ne morate objaviti sliku bebe s ultrazvuka jer, kako kaže stručnjakinja za online komunikaciju Julia Spira, to nije nešto što svatko želi gledati.

Foto: Dreamstime/ilustracija

- Premda u slici bebice nema ničeg ružnog ni negativnog, neki se ne osjećaju ugodno gledati tek začeto dijete koje je vama već cijeli vaš svijet, a ima možda i onih koji ne mogu imati djecu, pa im je to bolno - kaže Spira i dodaje da je u redu podijeliti sretnu vijest, ali da detalje ipak ostavite za uži krug prijatelja.

Pazite da ne pretjerate sa selfijima

Premda svi vole vidjeti lijepu osobu suprotnog spola, malo kom će se npr. zaista svidjeti muškarac koji je objavio fotke sebe u svim mogućim pozama. Štoviše, neke žene s takvim tipovima neće ništa ni pokušati jer će u startu imati, možda i pogrešno, mišljenje o njima.

Foto: Instagram/Brittany Matthews

- Objavljivanje mišićavog selfija u redu je jednom, ali sve što je pretjerano druge odbija - kaže Spira i dodaje da isto vrijedi i za fotke na kojima su 'gadljivo' sretni parovi.

- Takve fotografije izgledaju pomalo nametljivo, a mogu biti i bolne onima koji nisu imali toliko sreće u ljubavi. A neki će možda jednostavno biti ljubomorni, što je isto ljudski pa se nemojte iznenaditi ako vas nakon 17. selfija ili fotke s boljom polovicom blokiraju.

Ne pišite o skupim poklonima

Čak i ako su vam dijamantne naušnice, Louis Vuitton torbice i egzotična putovanja 'normalni pokloni' s kojima vas partner često razveseli, imajte na umu da među vašim online prijateljima ima i onih koji žive od jedne do druge plaće i kojima isticanje takvog luksuza može izgledati plitko.

Foto: 123RF

- Mnogi se muče financijski pa im postovi sa stvarima koje si ne mogu priuštiti izgledaju kao površno pretjerivanje - kaže Spira, a možete uvrijediti i partnera koji ne želi da drugi komentiraju njega i njegove poklone.

Nemojte komentirati prekid

Nakon prekida ostaje dovoljno emocionalnog 'nereda' za počistiti, ne trebaju vam uz to i tuđi komentari ili savjeti ljudi koji vas možda dobro ni ne poznaju.

- Samo promijenite svoj status u 'samac' i dajte znak da ste opet dostupni, a detalje o prekidu zadržite za sebe - kaže Spira.

Seksi fotke partnera čuvajte za sebe

Seksi fotke i poruke mogu biti zabavan način za zavesti partnera koji je na poslu ili za uzburkati strasti kad ste oboje prezauzeti za intimu, ali one nikada ne smiju završiti u 'bespućima interneta'. Kako napominje psihoterapeutkinja i stručnjakinja za odnose Sarah Mandel, to bi ugrozilo povjerenje, a vjerojatno i samu vezu.

Foto: Themoviedb

- Možda vam je dečko stvarno jako zgodan, ali to ne znači i da želi da ga svi gledaju i komentiraju, pa njegove golišave fotke zadržite za sebe - rekla je Mandel.

