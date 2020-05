Vaš auto zna puno toga o vama no jeste li vi znali da to može?

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: 5 klasika za mušku eleganciju: Od Rolexa, Pateka do Cartiera

Ako ste ikad prodavali laptop ili pametni telefon, vjerojatno ste prije prodaje obrisali sve osobne podatke kako biste zaštitili svoju privatnost. No kad prodajete automobil ili vraćate posuđeno vozilo, ne pomišljate na slično. Stručnjaci za sigurnost na internetu kažu da biste trebali, piše CNN.

Ovog je mjeseca sigurnosni stručnjak objavio da kupnjom rabljenog Tesla automobila kupujete i infotainment sustav u kojem možete pronaći podatke o prijašnjem vlasniku poput kućne adrese i zaporke za WiFi. Vijest su brzo prenijeli i drugi mediji, a slični sustavi za BMW, Ford, Cadillac i Mercedes - Benz mogu se kupiti na eBayu.

- To nije samo pitanje kod Tesle, nego je riječ o svakom takvom sustavu. Pomislite koliko je automobila s ekranima - kaže Justin Schorr, predsjednik DJS Associates, forenzičke tvrtke koja se bavi rekonstrukcijom prometnih nesreća koristeći podatke s automobila.

Prijašnja istraživanja su pokazala i da podatke koje je automobil prikupio, bez problema mogu preuzeti hakeri. Tesla nije odgovorio na navode.

Infotainment sustavi su postali učestali u vozilima unazad desetak godina. Oni prikupljaju podatke koji uključuju kontakte s pametnih telefona, e-mailove, povijest poziva, fotografije i tekstualne poruke. Još nema zabrinjavajućih zloporaba koji se tiču podataka preuzetih iz automobila, ali poznate su zloporabe takvih informacija preuzetih s osobnih telefona ili računala. Stoga valja istražiti mogućnost da su naša vozila također ranjiva.

- Sve što se u automobilu može iskoristiti za loše svrhe, u nekom će trenutku otkriti loš čovjek i iskoristiti ih za loše svrhe. Ako ste svoj telefon sinkronizirali s posuđenim automobilom, i taj auto za dvije godine sudjeluje u sudaru, netko će moći iz automobila preuzeti i vaše osobne informacije - pojasnio je Schorr.

Da biste došli do tih podataka morate imati određena znanja i vještine, a za pristup sustavu morali biste ukloniti upravljačku ploču vozila. No to nije spriječilo mogućnost da infotainment sustavi budu dostupni na internetskim stranicama poput eBaya. Često ih prodaju tvrtke koje otkupljuju stare automobile i prodaju njihove dijelove.

Uz sav rizik, stručnjaci savjetuju da prilikom vraćanja posuđenog ili prodaje vlastitog vozila sve sustave resetirate na tvorničke postavke, a neki idu i dalje. Phil Neray, potpredsjednik tvrtke CyberX u odjelu za Internet i cyber sigurnost savjetuje da prije prodaje automobila osim vraćanja na tvorničke postavke zatražite od salona da obriše sve dodatne podatke. Naime, vraćanje na tvorničke postavke ne briše baš sve informacije.

Tako, primjerice, potrošač može kupiti punjač za upaljač i koristiti ga umjesto da uključi pametni telefon u USB priključak. Međutim, tada neće moći uživati u prednostima združivanja telefona s info-sustavom. Dugoročno, nužno je osvijestiti potrošače o problemu kako bi se u budućnosti moglo bolje zaštititi osobne podatke.

