Nekima je brak samo ugovor i prekidaju zbog politike, a vi?

Nedavno su korisnici Twittera pokrenuli novi trend u kojem ljudi objavljuju 'nepopularne' stavove o ljubavnim odnosima.

O čemu se tu radi? Poznato vam je da se ljudi razlikuju u mišljenjima, ali samo rijetki javno istupe i kažu drugačije. Mišljenja i stavovi koji se ne poklapaju sa stavom većine nazivaju se 'nepopularnima'. Ta mišljenja nisu kriva, već samo drugačija.

Samo neka od njih su da je brak čisto poslovna stvar, kao i da samohrani roditelji ne bi trebali skakati iz veze u vezu. Sastavili smo i malu anketu u kojoj možete sudjelovati, ovisno o tome slažete li se s mišljenjem ili ne.

Marriage is a business deal. Or you wouldn't require a binding contract with the State's supervision to do it.



Love, like friendship, should be sustained by the voluntary coming together of participants. We don't marry for love, we marry for pragmatic reasons.



Few get this. https://t.co/qEyraeJ5OZ