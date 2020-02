Partner vas je počeo živcirati? Evo što onda trebate napraviti

Sociolozi sa Sveučilišta u Kaliforniji odgovorili su na pitanje zašto nas ono zbog čega smo se u nekog zaljubili nakon nekog vremena počinje živcirati.

Privukao vas je jer je uspješan, a sad mislite da je radoholičar, dok se djevojka od organizirane pretvorila u “kontrol-frika”. Pod vodstvom sociologinje Diane Felmlee znanstvenici su ovo nazvali - partnerski paradoks.

On nastaje kad u vezi završi faza idealiziranja partnera jer za svaku osobinu koja nas je privukla postoji suprotna koja nas odbija. Što se češće s tim osobinama susrećemo, to one postaju dosadne, kažu stručnjaci, a paradoks će više osjećati oni koji misle da iz veze dobivaju manje no što zaslužuju.

Foto: Dreamstime

Dominaciju nekad treba i ublažiti

Ako ste vrlo neovisni, partneru dajte na znanje da ga ipak nekad trebate kako biste svoju najistaknutiju osobinu malo ublažili, savjetuju stručnjaci.

Zapiši pa ćeš se ponovno zaljubiti

Kako biste se sjetili onih osobina koje su vas u početku privukle kod partnera, zapišite ih na papir. Na primjer, ako sad mislite da je priljepak, zapišite ono obrnuto - da je osjećajan. Ovako ćete se, tvrde znanstvenici, ponovno zaljubiti.

