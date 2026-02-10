Nekoliko dana prije smrti Alojzije Stepinac je služio misu

Na današnji dan 1960. godine, u 14 sati i 15 minuta, preminuo je hrvatski blaženik, kardinal Alojzije Stepinac. Posljednje dane kardinalova života brižno je zabilježio krašićki župnik Josip Vraneković. U nedjelju, 7. veljače Stepinac je posljednji put služio svetu misu. Često je znao reći da mu je od svih biskupskih dužnosti najdraža misa “pro populo”, za povjereni narod. Bila je to njegova posljednja žrtva na oltaru, tiha i dostojanstvena, kao i cijeli njegov život. Tih dana snaga ga je vidljivo napuštala. Priznao je najbližima kako je noć proveo teško, gotovo se srušivši od slabosti.

