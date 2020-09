Nije samo preljub 'nož u leđa': Ovih 17 stvari mogu biti jednako razorne, ponekad i gore za vezu

Varanje nije najgora stvar koju možete učiniti svom partneru. Naime, stručnjaci tvrde da postoji čak 17 stvari koje su gore od toga, a možete otkriti koje su to u nastavku teksta

<p>Ne može se poreći da je varanje partnera bolno iskustvo i da itekako može značiti kraj veze, ali istina je da postoje i druge stvari koje su štetnije od varanja. Te stvari mogu naštetiti vašem odnosu i vašem individualnom ja. Neke stvari koje mogu dovesti do prekida (a koje nisu varanje) mogu započeti malim i nerazlučivim stvarima, što je zapravo dio onoga što ih čini tako opasnima, jer vi ili vaš partner možda uopće ne shvaćate da ih radite.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Žena se javlja zauzetim muškarcima i testira njihovu vjernost</p><p>- Iako postoji bezbroj primjera kako se varanje može manifestirati, a zasigurno su mnogi od njih prilično uvredljivi, u manjem broju slučajeva varanje može biti znak na uzbunu i nužan protuotrov za 'ustajalu' vezu - tvrdi <strong>Matt Lundquist</strong>, psihoterapeut za parove na Manhattanu. Bez obzira na razloge ili posljedice varanja u vezi, postoji mnogo drugih stvari koje su puno moćnije kada je u pitanju uništavanje čak i najjačih veza.</p><h2>1. Kada jedan partner koristi svoju moć kako bi pokušao kontrolirati drugog</h2><p>U nekim vezama može postojati jedan partner koji ima više novca, statusa ili moći. Lundquist kaže da je u tom slučaju moguće iskoristiti tu moć protiv partnera na štetne načine, bilo to namjerno ili ne.</p><p>- To je zasigurno zabrinjavajuće i u većini slučajeva može biti puno štetnije od varanja - dodaje.</p><h2>2. Bilo koja vrsta tjelesne ozljede</h2><p>Fizičko zlostavljanje između partnera nikada nije u redu, ni na koji način, ističe Lundquist.</p><p>- Odnos u kojem se događaju takva ponašanja trebaju ozbiljnu pažnju uključujući i stanku između partnera da se stvari ohlade i ozbiljno sagleda što se mora promijeniti da bi se ta ponašanja zaustavila - tvrdi.</p><p>Uz ovakvo ponašanje, jedini potez je stvaranje fizičke distance dok se stvari ne riješe. Ako vi ili netko koga poznajete trpi obiteljsko zlostavljanje, nazovite policiju i obratite se nekome tko može pomoći i pružiti im podršku.</p><h2>3. Odbijanje otvorenosti u pogledu iskazivanja osjećaja</h2><p>Vjerojatno ste iznova čuli da je komunikacija ključ sretnih i zdravih veza, ali izravno iskazivanje osjećaja neke ljude može uznemiravati.</p><p>- Takvi ljudi se boje da ne uplaše partnera ili da ne djeluju previše napadno ili agresivno - kaže Lundquist.</p><h2>4. Ostajanje s nekime s kim nisi zadovoljan</h2><p>Postoji nekoliko razloga zbog kojih bi trebali razmisliti o tome da ostanete s nekim tko vas više ne usrećuje, poput zajedničke djece ili jednostavno ugodnog druženja s njima, jer bi to dugoročno moglo utjecati na vas i vašu djecu.</p><p>To je situacija koja vas traumatizira. Što više ostanete, to ćete više 'prtljage' imati za ponijeti, i više trauma doživjeti. Djeca koja odrastaju gledajući svoje roditelje kako se svađaju jer su ostali zajedno iz možda pogrešnih razloga, kada odrastu mogu imati nefunkcionalne odnose jer nisu imali odgovarajuće uzore.</p><h2>5. Stalno uzimanje i nikad davanje</h2><p>Veliki dio odnosa je davanje i uzimanje iz svih aspekata života. Kada otkrijete da vi ili vaš partner neprestano uzimate, a nikad ne dajete, to može biti štetnije od varanja. Ako vaš partner stalno samo uzima od vas, to stvarno može utjecati na vašu psihu.</p><h2>6. Laganje i skrivanje stvari od partnera</h2><p>Čak i ako to radite iz ljubavi da biste zaštitili njihove osjećaje, zadržavanje sitnica od nekoga s kim živite može prerasti u veliki problem i uzrokovati poteškoće s povjerenjem koji uništavaju vezu. Morali biste svom partneru moći reći gotovo sve. Ako nešto skrivate jer bi im to naškodilo, vjerojatno to uopće ne biste trebali raditi.</p><h2>7. Suzdržavanje od bilo koje vrste naklonosti</h2><p>Znači li naklonost biti osjetljiv, postavljati jedan drugome intenzivna pitanja o značajnim stvarima ili pomaganje kroz prepreke? Bilo kako bilo, odsutnost i nenaklonost može uzrokovati sumnje u vezi koje na kraju postaju nepopravljive.</p><h2>8. Tiho nezadovoljstvo</h2><p>Do trenutka kada se izrazi ogorčenost, šteta u vezi je već nanesena. To počinje tiho, ali s vremenom postaje nešto veliko, što ga i čini toliko štetnim.</p><h2>9. Nedostatak komunikacije</h2><p>To ne znači slanje poruka svaki dan, već da ne razgovarate jedni s drugima o stvarima koje vas muče ili da izostavljate detalje za koje mislite da bi mogli stvoriti probleme. Sve te stvari se na kraju jednostavno otkriju, a dok se to dogodi, obično se time ne može upravljati.</p><h2>10. Konstanta tvrdoglavost</h2><p>Ovo je samo još jedan način za 'odbijanje kompromisa'. Ako vam se netko sviđa, trebali biste biti spremni na kompromise. Partneri koji se mogu nositi sa stvarima samo ako krenu određenim putem (svojim putem) u osnovi su u vezi samo sa sobom.</p><h2>11. Svađa oko svakodnevnih problema i poslova</h2><p>Argument koji uvijek imate oko toga na koga je red da iznese smeće izgleda kao bezazlena stvar, ali to je vrsta stvari koja s vremenom jednostavno postane jedan veliki problem, i još gore, postaje oružje za veće i ozbiljnije argumente i svađe.</p><h2>12. Obraćanje s visoka</h2><p>Obraćanje partnera s visoka samo je još jedan način da se on učini većim ili moćnijim od vas, a neravnoteža snage zadnje je što želite u trajnoj, zdravoj vezi. Ovakva vrsta komunikacije gora je od varanja, jer spušta vaše samopoštovanje, pa čak i nakon odlaska iz veze i dalje se osjeća štetu.</p><h2>13. Ostanak u vezi iz praktičnosti</h2><p>Bilo da je to zato što ne želite razočarati svoju obitelj prekidom ili zato što imate isplanirano veliko putovanje za šest mjeseci, ostajete u vezi samo zato što smatrate da bi prekid doveo do ogorčenosti i slomljenog srca, a ovako svi ostajete u dobrim odnosima.</p><h2>14. Manipulacija</h2><p>Ovo je zeznuto jer je često tako suptilno i ne shvaćate da partner manipulira s vama dok ne bude prekasno. Takvi odnosi ostavljaju velike posljedice na psihu i vode do postupnog gubitka samopoštovanja. </p><h2>15. Ljubomora</h2><p>Čak i bez stvarnog varanja, sama sumnja u to da se to stalno događa može biti puno, puno gora.</p><h2>16. Predstavljanje lažne verzije sebe na početku</h2><p>Ovo može biti neka jednostavna mala laž, poput pretvaranja da volite horor filmove kad ih zapravo mrzite ili ono da ne tražite ništa ozbiljno kad zapravo tražite. Najbolje je biti iskren od početka, jer te sitnice mogu s vremenom postati ogromni razlozi za prekid.</p><h2>17. Ostajete zajedno jer ste postali suovisni</h2><p>Zajedno ste jer ste suovisni i nitko od vas ne želi biti slobodan? Drugim riječima, više nema kemije, a jedini razlog zašto ste zajedno je taj što ne želite biti sami, piše <a href="https://www.womansday.com/relationships/dating-marriage/a54502/things-that-are-more-harmful-than-cheating/" target="_blank">Woman's Day</a>.</p>