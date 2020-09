To stanje mo\u017ee uzrokovati kroni\u010dnu bol, gubitak kilograma, proljev i umor, a smatra se da oko 500.000 ljudi \u0161irom Velike Britanije trenutno \u017eivi s upalnom bolesti crijeva.

Rosie je operacijom uklonila debelo crijevo i rektum ostaviv\u0161i joj samo\u00a0zdravi kraj tankog crijeva koji se provu\u010de kroz trbu\u0161nu stijenku i formira se stoma (otvor) koja se zove ileostoma.\u00a0

- Izvana izgledate dobro, iznutra je to potpuno druga\u010dija pri\u010da. Debelo crijevo vi\u0161e nemam jer bi me to ubilo, ali to \u0161to ovako izgledam ne zna\u010di da nisam pro\u0161la sva\u0161ta - rekla je Rosie.

Rosie ka\u017ee da je 'izgubila dio onoga \u0161to je bila' kad je operirala anus, ali misli da je bolja osoba zbog onoga \u0161to je pro\u0161la.

- Tugovala sam, ali zapravo mi je drago \u0161to sam pro\u0161la sve ovo. Zapravo mislim da mi je dra\u017ea ova osoba od onog \u0161to bih mogla biti - rekla je Rosie.

Neugodnost okru\u017euje njezino stanje, ka\u017ee, a Rosie priznaje da o tome \u010desto vodi iskrene razgovore s ljudima.

- Ljudi ne znaju kako razgovarati s vama i kad ljudima ka\u017eete da nemate anus, oni reagiraju 'kako misli\u0161 nema\u0161?'. Na to im ka\u017eem, nemam, da imam, pretvorila bih se u karcinom i to bi me ubilo. Ipak, odlu\u010dila sam \u017eivjeti, i tu sam. Volim svoj \u017eivot - rekla je Rosie.

Nakon kratkog filma emitiranog na BBC Stories, Rosie je svojim followerima\u00a0na Instagramu priznala da su je preplavile poruke podr\u0161ke.

U filmu je tako\u0111er prikazan Anthony Andrews, mladi\u0107 koji se suo\u010dava s uklanjanjem debelog crijeva i s Crohnovom bole\u0161\u0107u, koju ima od djetinjstva.

- Ovo je bolest koja mijenja \u017eivot i utje\u010de na svaki dio va\u0161eg \u017eivota! Fizi\u010dki i psihi\u010dki. Nitko ne odlu\u010duje biti bolestan, operirati se i imati stomu. Uvijek budi dobar! - savjetovala je Rosie.