Liz (31), nije u vezi

Uvijek sam bila seksualno vrlo otvorena i nije mi problem tražiti ono što mi je potrebno u krevetu. Većina muškaraca nema problema s tim, ali svi izgledaju nekako iznenađeni što mi je potrebna toliko duga stimulacija, otprilike pola sata. Nije to ništa neobično, sve moje prijateljice kažu kako im treba otprilike isto toliko vremena kao i meni da se jako uzbude i dožive orgazam.

Žene bi morale preuzeti odgovornost za to što ne mogu doći do vrhunca. Toliko njih nije iskreno s muškarcima o tome što im je sve potrebno za dobar orgazam. I ne samo da znaju glumiti orgazam, neke od njih ga odglume nakon samo nekoliko minuta stimulacije.

Zato, mogu shvatiti zašto muškarci vjeruju da je ženama potrebno samo pet minuta oralnog seksa kako bi došle do vrhunca ili zašto misle da je samo penetracija dovoljna za ženski orgazam. Nije ni čudo što vjeruju u mitove.

Zanimljivo je kako muškarci reagiraju kad shvate da se ne ponašate kao njihove bivše. Većina zastane, pogleda vas i pita: 'Radim li sve kako treba?'.

Ako kažem: 'Da, ali daj molim te to radi malo dulje', tad se osjećam obveznom. Ima i momaka koji stanu kad je njima dosta, a ne kad je dosta meni. Neki su se znali pretvarati da sam doživjela orgazam kasnije tijekom penetracije, iako nije bilo tako. Samo prokomentiraju kako je bilo super i izbjegavaju kontakt očima.

Već je krajnje vrijeme da pojedini momci shvate kako žensko tijelo doista funkcionira.

Carmen (23), u vezi je dvije godine

Nemam problema sa solo orgazmom. Mogu ga postići za nekoliko minuta dok masturbiram pomoću seksualne igračke. Ali nikad nisam shvatila kako to učiniti prstima i nisam veliki ljubitelj oralnog seksa. Nekako se ne mogu opustiti, previše brinem osjeća li on neugodan miris ili uživa u tome ili se samo pretvara da uživa.

Ne smatram se zatvorenom u vezi seksa, ali ne bih rekla ni da sam najopuštenija ili jako avanturistički orijentirana ljubavnica. Volim udovoljiti ljudima pa sam tako više usredotočena na njegovo zadovoljstvo nego vlastito.

Odmah na početku veze sam dečku rekla da nisam baš dobra u orgazmima s partnerom. Voljela bih da mu nisam ništa govorila već samo glumila vrhunac kad je potrebno. On je sad napravio previše zbrke oko svega toga, oko mojeg vrhunca. Po meni, nije sve u orgazmu i kraj priče. Seks je puno više od samog vrhunca. Tu su povezanost, intimnost...

Sviđa mi se što mu mogu pružiti zadovoljstvo i volim ga vidjeti kako doživljava orgazam, i da se razumijemo - ne osjećam ljubomoru ili ljutnju što je on svršio, a ja nisam. Znam da se kasnije sama mogu počastiti jednim orgazmom, a sve što mi je za to potrebno su malo privatnosti i seks-igračka.

I još nešto vam moram priznati. Iako znam da to ne bih trebala raditi, ponekad glumim samo da ga smirim. Ako to ne napravim, kasnije me nemilosrdno ispituje o svakom detalju. On zna dosta o ženskom tijelu pa ponekad imam osjećaj kao da mi drži predavanja o tome kako bi moje vlastito tijelo trebalo funkcionirati.

Njemu je postizanje mojeg orgazma postao kao neki projekt na kojem treba raditi i, da budem iskrena, to je samo pogoršalo stvari do te mjere da katkad pokušava sat vremena dovesti me do vrhunca. Rekla sam mu da ne volim oralni seks, ali to ga ne sprječava da to uporno radi.

Pokušao je jednom ili dvaput upotrijebiti seks-igračku na meni. Uspjela sam tako doživjeti orgazam, ali nisam se baš najbolje osjećala zbog toga. Bila sam nesigurna u to kako bi se on mogao osjećati ako mu dam do znanja koliko brzo mogu doživjeti orgazam sa običnim malim strojem. Najlakše mi je pričekati da on ode na posao pa u miru, opušteno, uzeti vibrator i zadovoljiti se, bez ikakvih pritisaka sa strane, prenosi Daily Mail.