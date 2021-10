Žalila se da je predugačak pa sam ga dao malo skratiti. Uklonili su 3,81 centimetar, rekao je otac troje djece iz Australije voditeljima radija KIISFM nakon što se javio telefonski u njihovu emisiju. Predstavio se kao Dan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Napravio je to, kaže, kako bi svoju suprugu s kojom je u braku 21 godinu učinio sretnijom u krevetu.

Voditelji Kyle i Jackie O ostali su šokirani onime što je on mirno ispričao. Malo su se pribrali pa ga upitali koliko mu je penis bio velik prije zahvata, a on je odgovorio - 25,4 centimetara.

Pitali su mu ga i izgleda li mu spolovilo sad normalno.

- Ništa se ne vidi, osim ako ga zbilja izbliza pogledate - odgovorio je.

Poslušajte kako je taj razgovor zvučao:

Priznao je da ljubav vode jednom tjedno, ali rade to redovito.

- Obično u srijedu navečer, sredinom tjedna. Tad preuzmem kontrolu i odvedem je spavaću sobu. Prije je to više poticala, ali sad ne toliko. Prije osam mjeseci smo to radili tri do četiri puta tjedno. Dolazili smo kući s posla i skočili jedno na drugo - ispričao je šokiranim voditeljima, prenosi Daily Mail.

Iako je zvučao vrlo uvjerljivo, mnogi slušatelji su se pitali koliko ima istine u svemu što je ispričao.