Nemate puno novca? Svejedno možete proputovati cijeli svijet

Uz malo planiranja, znanja i štednje možete ostaviti posao i putovati do godine dana. Naravno, puno je teže ako imate obitelj, automobil i račune za platiti, ali nije nemoguće. Mnogo je lakše kada ste mlađi, iznajmljujete stan ili nemate uspostavljenu karijeru.

Takozvane 'rupe' kada ne radite već putujete su uobičajene u mnogim zemljama, ali su rijetke kod nas. Međutim, ako želite 'riskirati' i upustiti se u ovu avanturu, donosimo vam nekoliko savjeta koji će vam pomoći da uz malo novaca puno putujete.

Uštedite

Ako želite, možete prodati sve i pobjeći, ali vam to neće dati sigurnu luku u kojoj se možete usidriti kada se vratite. Pretpostavimo li da samo želite odvojiti malo vremena da biste vidjeli svijet, a ne da zauvijek ostavite svoj stari život, morat ćete se dobro pripremiti. Bilo bi idealno kada bi mogli raditi posao na daljinu i tako zarađivati za smještaj i hranu.

Kamo idete ima ogroman utjecaj na to koliko će vam novaca trebati. Najskuplji dio putovanja je zapravo let. No možete proći jeftinije ako nemate ništa protiv većih domskih spavaćih soba i toga da si sami kuhate, te ako ste pažljiviji s novcem, lako možete uštedjeti.

Stranica Google Flight ima puno alata za pronalaženje najboljih dana za određene letove. Čak će vam dati i ideju kamo jeftino putovati od svoje najbliže zračne luke. Vjerojatno većina ljudi neće uspjeti uštedjeti novac koji im treba za godinu dana. Bez obzira na to, svejedno možete otići na putovanje koje traje barem nekoliko mjeseci.

Smanjite troškove

Ako iznajmljujete kuću bilo bi dobro da imate cimera kako ne biste plaćali puni najam. Ako imate automobil, plaćanje osiguranja vam se može pauzirati ako ne planirate voziti na putovanju, iako vam to osiguranje vjerojatno neće biti od koristi u inozemstvu. S druge strane, zdravstveno osiguranje je veći problem jer ćete ga se morate odreći ako nemate dovoljno visok budžet da ga platite u stranoj državi.

Što se tiče telefonskih usluga, besplatni međunarodni roaming podataka može se činiti atraktivnim, ali nijedna od tvrtki vam neće dati besplatan roaming 12 mjeseci, pa ćete vjerojatno morati pauzirati uslugu i koristiti se samo Wi-Fijem. Nazovite svog mobilnog operatera kako bi dogovorili detalje. U svakoj zemlji mogu se kupiti SIM kartice preko kojih možete za malu cijenu dobiti lokalne telefonske pozive i mobilne podatke.

Zaradite novac ili ga barem manje trošite

Idealno je, naravno, imati posao koji možete raditi na daljinu. Mnogi šefovi će vas odbiti ako ih zamolite da radite na daljinu. Međutim, zaista postoje mnogi poslovi koji se mogu odrađivati ​​samo izdaleka, ali jednostavno morate biti produktivni jer niste u uredu. Predlažem da nekoliko dana u tjednu pokušate raditi od kuće prije nego što to krenete s putovanja. Budite na oprezu jer je rad na daljinu puno teži nego što mislite. Radi od kuće iziskuje disciplinu, a radno vrijeme dok ste u novom, zanimljivom gradu će vam vjerojatno teško pasti. Uglavnom, rad kada ste na putovanju je mnogo izazovniji nego što izgleda.

Jedan od najlakših načina za smanjenje troškova je rad u hostelu. Nekoliko sati dnevno možete odvojiti da pomognete hostelu, obično čišćenjem ili zamjenom posteljine, a zauzvrat možete tamo besplatno noćiti. Nije najglamurozniji posao i ne nudi ga svaki hostel, ali zamislite da ujutro malo počistite, a zatim ostatak dana istražujete grad koji ste vidjeli samo na fotografijama.

Možete biti i travel blogger ili putopisac. No, za to treba više vremena i iskustva prije nego što vam netko zaista plati da putujete po svijetu i pišete o putovanjima. Trebate i po nečemu biti posebni i isticati se kako bi vas drugi zamijetili. Potrebna vam je i oprema pa je ovo idealno za početnike koji su tek započeli svoju karijeru travel bloggera.

Nabavite svoju vizu (i kreditnu karticu također)

Provjerite imate li kreditnu karticu koja može primati međunarodne valute. Gotovina postaje sve manje potrebna u mnogim zemljama, a imati A.T.M. karticu koja nadoknađuje A.T.M. naknade je dodatni bonus. Nadalje, sve zemlje imaju ograničenja u tome koliko dugo u njima možete ostati bez posebne vize. Obično je to oko 90 dana, uz ograničenje koliko brzo se morate vratiti da biste taj rok resetirali.

Neke su države u tome popustljivije, dok su druge strože. Zadnje što želite je da vas izbace iz zemlje zbog prekoračenja vize. S obzirom na porast niskotarifnih avioprijevoznika, povećanje brzih vlakova te poboljšanje sveukupne udobnosti i kvalitete autobusa, ne bi vam trebalo biti pretjerano naporno otputovati u drugu zemlju, piše The New York Times.

