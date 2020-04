Neobičan recept za više boljeg seksa: Zvuči ludo, ali djeluje!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: GOOGLE OTKRIO PIKANTERIJE: ŠTO O SEKSU LJUDI NAJVIŠE 'ISTRAŽUJU'

Parovi koji apstiniraju od seksa više cijene obične dodire i više se trude povezati s partnerom. To im je prilika da se usmjere na druge užitke i istraže svaki dio tijela, ali bez snošaja, ističe slavna seksualna terapeutkinja Tracey Cox.

Zato ona predlaže da pokušate jedno vrijeme 'zabraniti' seks u svojoj vezi ili braku kako biste ga 'osvježili'.

Sličnim konceptom se koristi i nova Netflixova uspješnica, emisija 'Too hot to handle', u kojima se izrazito zabranjuje natjecateljima seks ako žele osvojiti novčanu nagradu. Svi su, naravno, u godinama na vrhuncu seksualne energije i izrazito privlačni te žive skupa.

Ne trebate biti seksualni terapeut da biste predvidjeli učinak koji će zabrana seksa imati na igrače: oni će ga, naravno, htjeti više.

Zašto to isprobati kod kuće

Zabrana seksa da biste imali redovit i bolji seks može zvučati kontraproduktivno, ali seksualni detoks upravo je ono što neki terapeuti propisuju za vraćanje strasti u odnose koji su postali pomalo rutinski.

Ne predlaže se trajna apstinencija, primjerice mjesecima ili godinama - jer postoje dokazi da prestanak seksa na duži period može značiti potpuni gubitak interesa, piše Daily Mail.

No, ako seks izbacite iz jednadžbe na nekoliko tjedana do mjesec dana, dobrobiti mogu biti nevjerojatne.

Evo zašto:

Ako zabranite nešto, to ga čini privlačnijim. Ako vam nešto nije dopušteno, to odmah želite, jednostavna je i učinkovita psihologija.

Kad izričete zabranu seksa, odjednom partner koji je bio dostupan 24/7 to više nije i automatski je privlačniji. Osim toga, bez seksualnog izražavanja parovi su prisiljeni naći druge načine komunikacije koji nisu fizički.

- Zabranjivanje seksa ponovno stvara istu dinamiku koja aferu čini toliko erotskom - ističe Cox.

Dostupnost i navika je ubojica libida

Privremeni celibat vrlo je učinkovit u stvaranju seksualne napetosti i želje. Gotovo svi parovi osjećaju se kao da moraju živjeti prema ideji društva o tome što predstavlja dobar seksualni život.

Brinemo se što se ne seksamo dovoljno, radimo li to dovoljno vatreno, zadovoljavamo li partnera dovoljno...

To stvara anksioznost i pritisak na seksualni dio ličnosti, koji je više nagonski i nabolje djeluje bez razmišljanja. Neki terapeuti vjeruju da je to glavni uzrok većine seksualnih disfunkcija kod muškaraca.

Pomaže u razbijanju loših navika

Ako vaš partner ima veći spolni nagon i uvijek prvi inicira, dobit ćete priliku da vam seks nedostaje i da sami postanete inicijator.

Ako seks koristite kao pomirbeni alat nakon svađi, bez njega ćete biti prisiljeni iskreno razgovarati i ispričati se.

Ako seks uklonite kao metodu 'kažnjavanja' partnera, prisiljeni ste suočiti se s partnerom i izražavati svoje osjećaje.

Osim toga, kad fizičku stranu odnosa ostavite neko vrijeme po strani, imate više vremena i emocionalne energije da riješite sve probleme u vezi. Jer, ako ljubavna strana vašeg odnosa ne funkcionira, ni seksualna strana neće - barem ne dugoročno.

Kako uspostaviti seksualni detoks

Da bi seks detoks djelotvorno djelovao, ne prestajete se samo seksati. Vi i vaš partner morate se složiti oko zabrane i zajedno odrediti vremensko razdoblje.

Zatim iskoristite to vrijeme za građenje intimnosti na druge načine. Primjerice, tuširajte se zajedno, masirajte, lagano češkajte - sve bez penetracije.

Osim toga, odlična je vježba 5 minutne 'frontalke'. Sjednite jedno nasuprot drugog i samo se promatrajte licem u lice punih pet minuta. Da, na početku će vam biti smiješno, no nastavite dalje. Svi imamo sliku svog partnera koju nosimo u glavi - često se temelji na trenutku kada smo se prvi put upoznali.

Osoba ispred vas se promijenila od tada. Primijetite promjene (s pozitivnim naglaskom - primjerice, kako zrelije izgledaju). Zatim se primite za ruke i promotrite malo njih.

Za sljedeći korak uklonite odjeću i pregledajte tijelo partnera sljedećih pet minuta, ali samo koristeći ruke i oči, tako da ih istražujete, a ne seksualno stimulirate te se svladajte ako osjetite erotične nagone.

Nemojte govoriti tijekom vježbe. Tek kad završite, pružite jedno drugom odgovor o tome kako ste se osjećali, koji dodir vam se svidio, a koji ne, kao i što ste otkrili jedno o drugome.

