Neobične činjenice o popularnoj hrani za koje bi bilo bolje da nikada nismo saznali

Vjerojatno imate neke omiljene namirnice - brzu hranu, grickalice iz djetinjstva ili nešto što volite, a nitko drugi ne voli. Učenje novih stvari o namirnicama koje jedemo svaki dan može biti zabavno, ali ponekad je neznanje blaženstvo
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Nastavite s oprezom - možda više nikada nećete gledati hranu na isti način.
| Foto: Photographer: Alexander Alenin
Nastavite s oprezom - možda više nikada nećete gledati hranu na isti način.
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Foto: Photographer: Alexander Alenin
Nastavite s oprezom - možda više nikada nećete gledati hranu na isti način.
| Foto: Photographer: Alexander Alenin
1. Kamenice su još žive kada ih jedete: Možda niste znali, ali to je čak i ključna informacija. Jedenje žive kamenice optimizira svježinu, okus i gustoću hranjivih tvari mesa i sokova sadržanih u ljusci. Njihova ljuštura je čvrsto zatvorena. Ako su mrtve, brzo se kvare i mogu uzrokovati teško trovanje hranom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. U maslacu od kikirikija može biti više dlaka glodavaca: U svojim smjernicama o nedostacima hrane, Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) navodi da maslac od kikirikija može sadržavati 30 ili više fragmenata insekata na 100 grama. Osim toga, jedna dlaka glodavaca je prihvatljiva na 100 grama maslaca od kikirikija. To znači da staklenka od 300 grama može sadržavati čak tri dlake glodavaca.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Ranch preljev sadrži istu boju kao i krema za sunčanje: Najpopularniji umak u SAD-u teško je (nasreću) naći na hrvatskim policama. Izuzetno ga je lako napraviti kod kuće, što postaje još bitnije znate li da sastojak koji kupovni ranch čini bijelim je titanijev dioksid. Također se dodaje kremama za sunčanje, keramici, tekstilu i proizvodima za osobnu njegu.
4. Vi jedete ananas, on 'jede' vas: Sadrži mješavinu dva enzima zvanih bromelain, tvar koja razgrađuje proteine. Zbog svoje se učinkovitosti također nalazi u omekšivačima mesa. Kada konzumirate bromelain u ananasu, enzim razgrađuje proteine u vašim ustima. U kombinaciji s kiselošću voća, izazvat će vam ćete trnce, žarenje ili čak peckanje na jeziku ili drugim dijelovima usta.
| Foto: Narong27
5. Aroma vanilije: Dabrovi proizvode kastoreum, tvar koja se ponekad koristi kao dodatak hrani. Izlučuju ga iz analnih žlijezda i koriste za označavanje teritorija. Ima blago slatkast miris koji podsjeća na note jagode, maline i vanilije. Koristi se kao fiksativ, jer produljuje postojanost mirisa, u parfemima ili prehrambenim aromama. Prilično je skup, pa se koristi manje nego prije.
6. Glazura za bombone: Slastičarska glazura, poznata i kao šelak, održava slatkiše sjajnima, u biti služeći kao lak. Možda ne razmišljate puno o šelaku, ali on zapravo potječe od izlučevina kukca. Ženke kukaca upijaju sok određenih vrsta drveća, apsorbiraju ga kao hranu, polažu jaja, a zatim izlučuju sok. Kada se zrak spoji s izlučevinama, on postaje tvrd i štiti jaja. U tom trenutku radnici stružu premaz sa drveća, pročišćavaju ga i prerađuju za razne proizvode. Skittles je 2009. godine uklonio šelak iz svojih proizvoda, ali neki Skittlesi još uvijek sadrže Red 40 - boju dobivenu iz insekata.
7. Crne linije na škampima nisu vene: Škampi jedu žive i raspadajuće alge, biljke, crve i druge dijelove koji plutaju u vodama - a ponekad i izmet drugih živih bića. Kada se škampi ulove, ostaci njihovih svejednih prehrambenih navika još su vidljivi u onome što se općenito smatra venama. U sirovom škampu može biti vidljiva crna crta koja je zapravo crijevni trakt. Definitivno ju uklonite.
8. Grožđice su među najprljavijima: Općepoznato je da je grožđica samo sušeno grožđe, ali način na koji se suši varira. U nekim slučajevima, to je na suncu, no proces je dugotrajan. Umjetna svjetlost i dodana toplina često ubrzavaju proces. No, sušenje grožđa privlači insekte i ostavlja voće izloženo prljavštini, pijesku i drugim česticama. Za borbu protiv insekata mnoge tvrtke koriste pesticide, ali oni se ne isperu uvijek tijekom obrade. Prema izvješću američkog Ministarstva poljoprivrede iz 2020. godine, 99% uzorkovanih i testiranih grožđica bilo je kontaminirano s dva ili više pesticida.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. Proizvodi od rajčice sadrže plijesan: Priručnik o razinama nedostataka hrane Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) postavlja smjernice o tome koliko plijesni, koliko crva, koliko životinjskih dlaka i koja količina oštećenja od insekata je prihvatljiva za prehrambene proizvode široke potrošnje. Prema FDA-i, koncentrat rajčice, juha i slični proizvodi smatraju se zadovoljavajućima sve dok je broj plijesni ispod 40% do 45%. Kečap od rajčice može imati do 55% prosječnog broja plijesni, dok prah od rajčice ide i do 67%.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. Banane su radioaktivne: Mnoge su namirnice radioaktivne, ali banane su visoko na popisu zbog obilja kalija. Banane sadrže radioaktivni izotop kalij-40, ali prema Agenciji za zaštitu okoliša, razina zračenja je minimalna i bio bi potreban prekomjeran broj banana da bi se uzrokovala bilo kakva šteta. Brazilski oraščići, mahune, avokado i krumpir spadaju među 10 najprirodnije radioaktivnih namirnica.
| Foto: 123RF
11. Većina gumenih bombona napravljena je od svinjskog mesa i kostiju: Želatina koja se koristi u gumenim bombonima, sljezovim bombonima i bilo kojoj drugoj sličnoj hrani obično potječe od životinjskih proizvoda - posebno od kolagena koji se nalazi u mesu i kostima svinja. Kada se svinje kolju za meso, ostaci se kuhaju i razgrađuju u želatinoznu tvar. To se zatim aromatizira, boji i miješa sa šećerom, kukuruznim škrobom i drugim sastojcima kako bi se dobili slatkiši u raznim oblicima, veličinama i oblicima.
| Foto: Canva
12. Pringles nije čips od krumpira: Izgleda kao čips, miriše na čips, pa čak i ima okus čipsa od krumpira - ali tehnički, to zapravo nije čips. Njihov recept uključuje "dehidrirani prerađeni krumpir" uz kukuruz, rižu i pšenicu - s različitim okusima i proizvodima koji sadrže dodatne aditive. Pringles ne tvrdi da je čips od krumpira i 2008. godine pred sudom je tvrdio da se njihov "neprirodni oblik" i jedinstvena mješavina sastojaka ne nalaze u prirodi. To je bio pokušaj izbjegavanja poreza na prehrambene proizvode koji se prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu. U početku su bile izuzeti od poreza, ali je 2009. godine žalbeni sud ipak odlučio da podliježe PDV-u.