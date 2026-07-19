Neobične činjenice o popularnoj hrani za koje bi bilo bolje da nikada nismo saznali

12. Pringles nije čips od krumpira: Izgleda kao čips, miriše na čips, pa čak i ima okus čipsa od krumpira - ali tehnički, to zapravo nije čips. Njihov recept uključuje "dehidrirani prerađeni krumpir" uz kukuruz, rižu i pšenicu - s različitim okusima i proizvodima koji sadrže dodatne aditive. Pringles ne tvrdi da je čips od krumpira i 2008. godine pred sudom je tvrdio da se njihov "neprirodni oblik" i jedinstvena mješavina sastojaka ne nalaze u prirodi. To je bio pokušaj izbjegavanja poreza na prehrambene proizvode koji se prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu. U početku su bile izuzeti od poreza, ali je 2009. godine žalbeni sud ipak odlučio da podliježe PDV-u.