Nesretni ste u vezi? Ponovno pronađite sreću uz ove korake

Možda vas je spoznaja odjednom pogodila ili možda znate već dugo, ali jednostavno niste htjeli to sebi priznati. U svakom slučaju, shvaćanje da ste možda nesretni u odnosu može donijeti mješavinu zbunjenosti, tuge, pa čak i straha.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovo su savjeti terapeuta za parove o tome kako prepoznati znakove nesretne veze i što učiniti ako ste nesretni, ali se bojite otići.

Znakovi nesretne veze:

1. Jednostavno 'osjetite'

- Vjerujem da znamo kada smo nesretni - kaže Jessa Zimmerman, savjetnica za parove i seksualna terapeutkinja iz Seattlea. Sreća je ipak emocija i svi poznaju kakav je to osjećaj biti sretan. Nesrećom se može smatrati odsutnost tog osjećaja ili se može predstavljati kao osjećaj tuge, frustracije, stresa, apatije ili čak dosade.

Poanta je da nešto ne osjećate. I, nesreća je u tome kako se osjećate - ne u tome je li nešto zapravo 'pogrešno' s vašom vezom. Ne morate pronaći ili imati valjan razlog za svoju nesreću.

Možete biti nesretni u vezi čak i ako tehnički ništa nije 'pogrešno' i čak i ako još volite svog partnera.

Foto: Dreamstime

2. Ne osjećate se sigurno

Ako niste sigurni jeste li nesretni, pomaže da provjerite osnove. Na primjer, nemoguće je osjećati se sretnim ako se ne osjećate sigurno. Prema bračnoj terapeutkinji Kiaundri Jackson, osjećaj nesigurnosti, fizičke ili emocionalne, ne čini samo vašu vezu nesretnom, to također znači da je nezdrava.

- Ako se ne osjećate sigurno, ako je to sigurnosni problem, što znači da ste fizički ili emocionalno zlostavljani, to je siguran znak da je veza toksična i nezdrava - kaže ona.

3. Zapravo ne želite biti u blizini partnera

Prema Zimmerman, znate da ste nezadovoljni svojom vezom kada vam se ne da biti u blizini partnera i ne želite se družiti s njim kao prije.

Možda ćete se osjećati ugodno u njihovoj blizini zbog familijarnosti, osjećaja poznatosti i navike, ali njihovo vam društvo baš i ne donosi radost, dapače, ponekad čak i odahnete kada se odvojite od njih. Ponekad ih možda radije i izbjegavate.

4. Manje ste zainteresirani za seks nego što ste bili

Ovo je još jedan znak nesretne veze.

Možda niste toliko zainteresirani za seks. Naravno, seks u dugim vezama često prolazi kroz faze i sasvim je u redu ponekad ne poželjeti seksati se. Ali ako ste uživali u seksu s partnerom u prošlosti i to se dramatično promijenilo, do te mjere da vam je ideja o seksu s njim gotovo odbojna, to može biti znak da se nešto promijenilo za vas iznutra, objašnjava Zimmerman.

Foto: Dreamstime

5. Komunikacija ne postoji

Nepostojeća komunikacija još je jedan znak nesretne veze, prema Jackson. Ako vi i partner ne razgovarate puno i niste posebno potaknuti da s njima podijelite svoje misli i osjećaje kao prije, to bi moglo značiti da se emocionalno udaljavate od njih i gubite interes za istinsko dijeljenje svog života s njima.

6. Osjećate da veza nije uravnotežena

Nedostatak reciprociteta može pridonijeti osjećaju nesretnosti u vezi.

I to može biti u bilo kojem obliku, ako dajete više ljubavi, ako više čistite, ako više pomažete djeci, ako pružate više komunikacije, ako se iscrpljujete do kraja, a vaš partner ne uzvraća ili barem ne pokušava uzvratiti, onda je to veliki problem koji treba riješiti, ističu stručnjaci.

7. Osjećate da su vaše granice prijeđene

Čak i romantični partneri trebaju granice.

- Ako ustanovite da partner stalno pomiče vaše granice bez ikakve grižnje savjesti, bez ikakvog objašnjenja, onda je to pokazatelj da je veza nezdrava - kaže Jackson. Imamo granice oko svega, granice oko vremena, oko novca, oko fizičkog prostora, oko komunikacije, oko telefona, oko svih stvari. A ako izražavate svoju granicu, a ona se stalno prelazi, onda je to jasan znak.

8. Osjećate se udaljeno

Ponekad se nesreća u vezi predstavlja kao udaljenost, prema Zimmermanu. Ne osjećate toliku bliskost s partnerom kao nekada, ili se možda on povukao i ta vam je udaljenost opipljiva.

- Možete potražiti znakove udaljenosti poput povećane frustracije, nedostatka povezanosti, manjeg interesa za seks - kaže Jackson.

Foto: Dreamstime

9. Osjećate se nepoštovano

Znat ćete da ste nesretni u vezi ako osjećate da vas partner neprestano ne poštuje ili kao da stalno radi stvari zbog kojih se osjećate loše u vezi sebe ili u vezi sa stanjem u vezi.

Ako partner neprestano krši vaše povjerenje ili vas stavlja u poziciju u kojoj mu jednostavno nije stalo do veze i ona mu nije prioritet, to je stvarno nezdravo.

10. Osjećate kao da 'gubite' sebe

Posljednje, i možda najvažnije je to da ponekad nesreća izgleda kao gubitak - osjećaj da gubite sebe.

- To znači da ste vjerojatno iscijeđeni, isisani, to znači da je vaš partner zahtijevao ili ste se morali toliko promijeniti do te mjere da više ni sami sebe ne prepoznajete - ističe Jackson.

Prestajete imati želje, potrebe, ciljeve, želje, strasti, hobije i sve te stvari, za dobrobit veze i za dobrobit djece.

U zdravoj, sretnoj vezi ne biste se trebali odreći svega onoga što vas čini onim što jeste i svih stvari zbog kojih se osjećate živima.

Što uzrokuje nesreću u vezama?

Normalno je s vremena na vrijeme biti nesretan u vezi, čak i u vezama koje su zdrave i pune ljubavi. Prema Zimmerman, nećete biti sretni 100% vremena u bilo kojem dijelu života, uključujući odnose.

Nezadovoljstvo u vezi može biti uzrokovano brojnim problemima, uključujući - konflikt koji traje, neriješen stres iz drugih dijelova života koji utječe na tijek veze, nezdravi obrasci komunikacije, isprepletena ili suovisna dinamika odnosa, gubitak individualnosti ili neovisnosti, nedostatak uvažavanja, poštovanja ili pozitivnog poštovanja jednih prema drugima, nedostatak povjerenja ili poštenja, nesigurnosti povezane s vezom, osobne nesigurnosti, nedostatak ljubavi ili intimnosti...

Foto: Dreamstime

Što učiniti ako ste nezadovoljni u vezi?

1. Otkrijte što ne funkcionira

- Ako shvatite da ste nesretni u odnosu, vrijeme je da napravite internu procjenu kako biste zakopali malo dublje - predlaže Jackson. Prva stvar je saznanje da se počinjete osjećati nesretno, ali sljedeći dio je raspakiravanje i kopanje malo dublje kako biste shvatili zašto ste nesretni.

Jackson predlaže da odvojite malo vremena da razmislite o tome što se događalo u vezi i identificirate sve zabrinjavajuće situacije koje su se pojavile, sve trenutke u kojima vas je partner naveo da se osjećate na neki negativan način ili bilo što što smatrate da nedostaje i uzrokuje drugačiji osjećaj u vezi s odnosom u kojem jeste.

2. Razgovarajte s partnerom o tome što treba promijeniti

Zatim je vrijeme da razgovarate s partnerom o tome što osjećate. Zimmerman naglašava važnost nastupa sa stavom koji ne osuđuje i ne optužuje, kako biste zajednički pronašli rješenja.

- Podijelite svoje brige bez krivnje - kaže ona.

3. Potražite promjenu ponašanja

Stvari se neće promijeniti nakon jednog razgovora, vjerojatno će trebati nekoliko razgovora tijekom vremena i aktivnih prilagodbi na obje strane da bi se promjena počela događati. Prema Jackson, ono na što biste trebali paziti tijekom ovog vremena je promjena ponašanja partnera, odnosno trude li se da postanu bolji u zadovoljavanju vaših potreba te jesu li otvoreni za rast i učenje.

- Morate shvatiti je li ta osoba vrijedna da joj se posvetite i ostanete s njom, kao i vidjeti može li rasti i razvijati se s vama, vidjeti želi li se doista promijeniti - objašnjava ona.

Ključno je vidjeti postoji li neka vrsta promjene ponašanja.

A ako partner to ne želi učiniti, ako ne želi poboljšati sebe, onda je vrijeme da donesete tešku odluku da prekinete odnos jer vam očito više ne služi, objašnjava stručnjakinja.

Promjena može izgledati tako da nema više ponavljanja ponašanja koja su doprinijela neslozi i drami, također i odlazak na terapiju, čitanje knjiga o vezama ili traumama iz djetinjstva...

- Važno je pokazati promjenu ponašanja, i to ne samo na dan, ne samo na tjedan, govorim o mjesecima. Dugotrajna promjena - naglašava Jackson.

Foto: Dreamstime

4. Preuzmite odgovornost

Jedan od najvećih primjera promjene ponašanja je preuzimanje odgovornosti, kaže Jackson. Jedna od najseksi stvari koje partner može učiniti je da bude dovoljno iskren da prizna. Ona dodaje da ćete također morati sami preuzeti odgovornost za svoj dio problema koji se pojave u vezi.

- Preuzimanje odgovornosti vjerojatno je jedna od najvažnijih stvari, a to pokazuje partneru da ste dovoljno svjesni da znate kada je važno ispričati se za sebe i za dobrobit veze - istaknula je.

5. Razmislite o terapiji

Jackson također napominje da odlazak na terapiju, bilo individualnu ili terapiju za parove, može biti od pomoći u vrijeme kada radite na promjenama u vezi. Može pomoći pomoći da shvatite što ne funkcionira, koja su rješenja moguća i kako proći kroz te razgovore sa što manje boli i drame.

6. Prepoznajte kada ne funkcionira

Kako znate kada je doista vrijeme da odustanete i okončate stvari?

- Ako vaš partner ne dolazi stalno za stol da riješite stvari kako biste oboje bili sretni, ako umanjuje vaše brige, ako vas posramljuje, ako vam uvijek okreće leđa, ako ne pokazuju znakove brige i brige za svoju dobrobit, to nije situacija u kojoj vjerojatno možete dobiti ono što vam je potrebno - kaže Zimmerman.

I prije nego što prekinete, vrijedi se uvjeriti da ste sve učinili dobro na svojoj strani terena. Da ste se dobro izrazili, bez napada, da ste više puta pokušali izraziti svoju zabrinutost, da ste jednako zainteresirani za sreću svog partnera, donosi MBG.

Foto: Dreamstime

7. Daj sebi dopuštenje da odete

Vjerujte svom osjećaju. Dajte si slobodu i fleksibilnost da otpustite stvari koje vam više ne služe, kaže Jackson.

- Možete voljeti nekoga jako duboko, ali ipak odlučiti pustiti ga - kaže ona.

Voljeti partnera, možda iznutra želeći biti s njim i dalje, ali spoznati da to nije zdravo za vas - najzdraviji izbor koji možete učiniti je je pustiti ih da mogu pronaći svoju osobu, a vi ćete biti slobodni i pronaći partnera s kojim vi trebate biti.

Ne morate čekati dok stvari ne budu toliko loše da postanu nepodnošljive.

Ako ste nesretni, to je dovoljan razlog da odete.

Imate pravo juriti za svojom srećom - čak i ako to znači pustiti nekoga koga volite.

U određenoj mjeri, doživljavanje kratkih razdoblja nesreće u vezi je neizbježno. Pojedinci i njihove potrebe uvijek će se mijenjati s vremenom, a plime života mogu uzdrmati čak i najčvršće veze.

Ipak, nesreća ne bi trebala biti norma ili prihvaćeni status quo.

Svi imaju pravo biti sretni, a oni s kojima odlučite dijeliti život imaju ogroman utjecaj na to kako se osjećate u svakodnevnom tijeku života. Ako vam veza više ne služi i ne čini vas sretnima, unatoč svim naporima da napravite promjene zajedno sa svojim partnerom, znajte da je u redu da ih s ljubavlju pustite da odu, u vašoj potrazi za srećom.

- Zapamtite da bi veza trebala biti situacija u kojoj svi dobivate - kaže Zimmerman.

Najčitaniji članci