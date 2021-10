Obratite pažnju što najčešće crtkarate jer ti oblici dolaze iz vaše podsvijesti i govore puno o vama. Oni otkrivaju jeste li usamljeni, što vas muči, što želite, kakve su vam nade ili očekivanja. Također, otkriti će puno o ljudima oko vas, samo pogledajte što crtaju dok, primjerice, sjede na sastanku, telefoniraju, nešto čekaju...

Životinje

To može biti izravna indikacija emocije koju proživljavate taj dan. Ako su to tigar ili vuk - to pokazuje kako skrivate agresiju. Radi li se o lisici to pokazuje da želite napraviti nešto lukavo.

Crtanje zeca ili vjeverice je znak kako čovjek čezne za time da mu netko pomogne i zaštiti ga. Lav sugerira osjećaj superiornosti nad ljudima oko crtača.

Crtate li stalno istu životinju, to pokazuje da se uspoređujete s njom, a to može biti odraz vašeg ponašanja ili osobnosti.

Ljudski likovi

Crtate li jednostavne, štapićaste ljudske oblike to može pokazivati kako se osjećate bespomoćno ili se želite odmaknuti od odgovornosti za nešto. Ali, ako su crteži ljudi detaljniji, to je znak da ste emocionalno nestabilni i želite se separirati od drugih ljudi.

Osobne misli

Ovo pokazuje da ste prilično sebični. Pisanje onoga o čemu razmišljate na komadu papira tijekom razgovora je znak duboke zaokupljenosti samim sobom.

Kvadrati, dijamanti i ostali geometrijski oblici

To pokazuje kako imate čvrste ciljeve i uvjerenja, te da uglavnom ne skrivate svoje mišljenje o drugima, kao i da ste u svemu uporni. Ali, to može biti i znak kako ste obazrivi te ponekad previše oprezni.

Zvijezde

Vi želite biti u centru pažnje i jako vam je važno da budete primijećeni. Ako zvijezde koje crtate imaju mnogo različitih točaka ili su odvojene jedna od druge, to može biti znak kako ste depresivni.

Uzorak šahovske ploče

Ovo može pokazivati kako ste se našli u vrlo neugodnoj ili nespretnoj situaciji. Crtate li šahovski uzorak često, vjerojatno patite od osobnih problema koji su skriveni u vašem umu, a povezani su s nemogućnošću da se nosite s njima. Moguće je i da ozbiljno sumnjate u put kojim ste krenuli u životu.

Krugovi i prstenovi

Ovo pokazuje kako imate želju povezati se s drugim ljudima i raditi zajedno s njima. Oni su znak da se osjećate usamljeno i isključeno od ostatka svijeta, kao i da ne dobivate dovoljno pažnje od drugih.

Spirale, okrugli oblici i valovite linije

Problemi drugih ljudi nisu vam previše važni i ne zanimaju vas. Možda prolazite vlastitu emocionalnu krizu te vam se misli vrte u krug. Osjećate potrebu promatrati vlastito ponašanje i prestati se prepirati s ljudima oko sebe.

Strelice - to pokazuje smjer prema kojem vam je život orijentiran. Strelica prema gore je znak da ste orijentirani prema drugima, a prema dolje da ste usredotočeni na sebe. Ide li na lijevu stranu, to pokazuje kako gledate često u prošlost, a ako ide na desno, tad ste više orijentirani na budućnost.

Mala kuća ili kutija

Simetrični oblici pokazuju ljubav prema redu i sklonost planiranju te temeljitom sagledavanju svega u životu. To, također, može pokazivati kako znate točno što želite i da ćete se zauzeti za svoje stavove.

Cvijeće, Sunce, oblaci

Lijepo cvijeće i Sunce su siguran znak da ste zadovoljni s onim što se događa u tom trenutku. Moguće je i kako maštate o nečemu lijepom što će se u budućnosti dogoditi. Takve črčkarije pokazuju optimističnu osobnost i vedro raspoloženje.

Križevi

Oni mogu pokazivati kako imate osjećaj krivnje prema nekome bliskome ili se osjećate odgovorno zbog nekog problema koji je nastao.

Oblike saća

Vi se zalažete za mir i sklad te želite bolje organizirati svoj život. Moguće je i kako ozbiljno razmišljate o osnivanju obitelji, piše Bright Side.