Svi imamo isti broj sati u danu istu priliku da vrijeme koje nam je na raspolaganju ispunimo korisnim navikama, no neki ljudi uspijevaju učiniti više, jer znaju neke trikove koji im omogućavaju da pametno koriste vrijeme koje im je dano i eliminiraju nevažne stvari koje ga kradu. Evo šest navika super-uspješnih ljudi koje oni rade svaki dan da bi iz njega izvukli maksimum:

1. Dan počinje jutarnjom rutinom

Dosljednost i rutina korisni su za to da u dan uđete proaktivno. Poduzetnik Gary Vaynerchuk, autor knjige 'Ask Gary Vee: One Entrepreneur's Take on Leadership, Social Media and Self-Awareness', kaže da se budi svaki dan u 6 ujutro i slijedi istu rutinu.

- Dan započinjem konzumiranjem puno informacija. Idem na TechMeme i pregledavam naslove. Prvo sam pročitao bilten Jasona Hirschhorna putem e -pošte,onda krenuo na vijesti, a glavna stranica na koju se fokusiram je Nuzzel, skup naslova i veza koje su važne mom krugu ljudi – priča on.

Nakon što provjeri feedove na Twitteru i Instagramu, odlazi u teretanu na trening s osobnim trenerom i vraća se kući kako bi se družio s obitelji prije nego započnu dan. Potom se priprema za prvi sastanak u danu, a već mu se toliko toga vrti u mislima…

2. Rezerviraju vrijeme i rješavaju važne zadatke

Produktivni ljudi razumiju razliku između važnih i hitnih poslova. Važni poslovi tvrtku tjeraju naprijed, hitni se poduzimaju radi gašenja požara. Može vam se činiti da je bolje ispuniti dan hitnim zadacima, jer je važno pogasiti požare, ali nikada nećete napraviti korak dalje ako ne krenete dalje od onoga što je hitno i ne okrenete se budućnosti.

Gary Keller, autor knjige 'The One Thing: The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results' te osnivač Keller Williams Realty, identificira prvo najvažniji zadatak koji treba riješiti i blokira prva četiri sata svakog dana kako bi se usredotočio na njega.

Da bi identificirao tu jednu važnu stvar, Keller gleda svoje godišnje ciljeve i postavi si pitanje: Koja je to jedina stvar koja će, kad se uhvatim s njom u koštac, učiniti sve ostalo što moram učiniti lakšim ili nepotrebnijim? Zatim prva četiri sata svog radnog dana posveti samo toj jednoj stvari.

Tu je tehniku koristio i za pisanje knjiga, kao i za borbu za rast svoje tvrtke do najveće franšize za nekretnine, i uvjeren je da je najvažnije prepoznati prioritet u odnosu na stvari koje samo odvlače pažnju, donosi FastCompany.

3. Maksimalno se oslanjaju na raspored i kalendar

Popis obaveza zgodan je za hvatanje informacija i aktivnosti, no produktivni ljudi bježe od toga, kaže Peter Bregman, autor knjige ' Four Seconds: All the Time You Need to Replace Counter-Productive Habits with Ones that Really Work'. Umjesto toga predlaže raspoređivanje svih zadataka na kalendaru i korištenje toga kao nacrta.

- Odlučite kada i gdje ćete nešto učiniti, a vjerojatnost da ćete to slijediti kad je upisano u kalendaru uvelike se povećava. Preopćeniti popisi su jedan od razloga zbog kojih nikada ne izvršite dio svojih obaveza – kaže. Kalendari pomažu odrediti prioritete, uvjeren je Bregman. Kalendar je konačan i kad ga pratite lako je imati na umu da imamo ograničen broj sati i biti svjestan da morate realno upravljati svojim vremenom.

4. Dan gledaju u minutama, ne po satima

Kalendari su često podijeljeni u koracima od 30 ili 60 minuta, no produktivni ljudi vole i dodatno ograničavati vrijeme za aktivnosti, čime se eliminira mogućnost da dio vremena potrošite neplanirano.

Grant Cardone, autor knjige 'The 10X Rule: The Only Difference Between Success and Failure' saznao je da je Alan Greenspan, bivši predsjednik Federalnih rezervi, podijelio svoj dan u intervalima od 15 minuta i uveo takav koncept podjele zadataka u svoj raspored. Kad podijelite jedan sat svog vremena na manje intervale, množite raspoloživo vrijeme, kaže Cardone te dodaje kako Greenspan nije dopustio bijeli prostor u tom kalendaru. Također, raspored dijeli na male korake.

- Svaka minuta se računa, pa je moj raspored isplaniran do sekunde. I ne šalim se: Znam imati sastanke koji traju tri do četiri minute. Morate iskoristiti svaku sekundu koju dobijete u jednom danu – pojašnjava.

5. Isključuju e-poštu

Nedavno istraživanje tvrtke Adobe otkrilo je da prosječna osoba provede 7,4 sati tjedno gledajući ili šaljući e-poštu. Produktivni ljudi, međutim, nisu robovi tehnologije, kaže Jason Jennings, autor knjige 'Less is More: How Great Companies Use Productivity'.

- Većina hiperproduktivnih ljudi provjerava svoju e-poštu samo dva ili tri puta dnevno, kaže Jennings za časopis Prevention.

Rasporedite to vrijeme u kalendaru i odradite ga u vremenskim blokovima. Stalno provjeravanje e -pošte čini nas manje produktivnima i u odgovaranju na nju, pokazala je studija sa Sveučilišta British Columbia.

U eksperimentu su sudionici podijeljeni u dvije grupe, od kojih je jednoj rečeno da provjerava e -poštu tri puta dnevno, a drugoj da je provjerava koliko god često žele. Grupa koja je provjeravala e-poštu tri puta dnevno smanjila je vrijeme provedeno u odgovaranju na poruke za 20 posto. Također su izvijestili da se osjećaju manje pod stresom nego prije.

6. Prakticiraju brigu o sebi

Ne možete biti produktivni ako niste zdravi. Osnivač Virgin Group Richard Branson svaki dan se budi u 5 ujutro i vježba.

- Mogu postići dvostruko više održavajući formu, jer to pomaže da i mozak dobro funkcionira, rekao je u intervjuu za FourHourBodyPress.

Iako neki ljudi vole vježbati prije odlaska u ured, vježbanje tijekom radnog dana također je učinkovito. Studija na Beckett Sveučilišta Leeds u Velikoj Britaniji pokazala je da zaposlenici koji odlaze u dvoranu i vježbaju tijekom dana mogu biti produktivniji.

Uspješni ljudi također dovoljno spavaju. Bill Gates, Tima Cooka i Ariannae Huffington kažu da spavaju sedam sati dnevno. Istraživači s Finskog instituta za zaštitu zdravlja u Helsinkiju u Finskoj otkrili su da će oni koji ne spavaju dovoljno imati više dana bolovanja.

Optimalna količina sna za to da obnovite energiju je sedam do osam sati svake noći, tvrde istraživači iz studije objavljene u medicinskom časopisu Sleep.